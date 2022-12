Er spricht von einem „Gegner wie alle anderen“. Ist das so, Niklas Landin? Der Torwart und Welthandballer in Diensten des THW Kiel tritt am Donnerstagabend (20.45 Uhr) in der Champions League beim dänischen Kontrahenten Aalborg Håndbold an. Für den Keeper eine Reise in die Zukunft.