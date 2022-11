﻿Blitzer im Kreis Plön: So stark steigen die Einnahmen aus Bußgeldern

Bußgelder aus Tempoverstößen im Straßenverkehr entwickeln sich zu einer großen Einnahmequelle für den Kreis Plön. Das liegt an der Verschärfung des Bußgeldkatalogs, aber es gibt auch noch eine andere Erklärung. So stark steigen die Einnahmen.

Kreis Plön. Seit November 2021 zahlen Temposünder deutlich höhere Strafen. Das füllt die Kasse des Kreises Plön. 2021 bescherten die Blitzer dem Kreis Einnahmen von 665 000 Euro. Dieses Jahr dürften es am Ende um die 1,7 Millionen Euro sein.

Ein direkter Jahresvergleich der Einnahmen – vor und nach der Verschärfung – ist nach Ansicht der Kreisverwaltung Plön aber schwierig. Es gab in diesem Jahr einfach mehr registrierte Verstöße. Aufschlussreich ist daher eine andere Zahl. Pro Fall kassierte der Kreis Plön 2021 durchschnittlich 15,35 Euro. In diesem Jahr sind es pro Ticket 31,62 Euro.

Blitzer im Kreis Plön: 10 km/h zu schnell – Das kostet 50 statt 25 Euro

Die Erhöhung der Bußgelder vor einem Jahr hat es in sich. Wer innerorts zehn Kilometer pro Stunde zu schnell ist, zahlte früher 25 Euro, jetzt sind es 50. Der Kreis Plön schickt zwei mobile Teams zu Tempokontrollen heraus. Berüchtigt ist mittlerweile der Blitz-Anhänger, der ohne Personal auskommt und fünf Tage am Stück auf der Lauer liegt. Rund um die Uhr. Der Blitzer wurde im Mai 2021 in Dienst gestellt und sorgte für die höheren Fallzahlen.

Blitz-Anhänger im Kreis Plön bringt ein Vielfaches von dem ein, was er kostet

Der Blitzer im Anhänger kostet zwar 12 000 Euro Miete pro Monat. Das ist aber nur ein Bruchteil der Bußgelder, die der Kreis Plön durch den Blitzer einnimmt. Er rentiert sich locker. Der Trailer sieht von vorne aus wie ein normaler Pkw-Anhänger. Von hinten erinnert er an die Formen eines Tarnkappenbombers.

An drei Straßenabschnitten im Kreis Plön tappen besonders viele Raser in die Radarfalle: Das ist in Plön an der ehemaligen Kreisfeuerwehrzentrale im Zuge der B 430, wo nur Tempo 50 erlaubt ist. Auch in der Ortsdurchfahrt in Rantzau im Zuge der B 430 fahren viele schneller als erlaubt und werden geblitzt. Durch die Sperrung der B 202 fahren viele durch den Ort Lepahn (Gemeinde Lehmkuhlen) in Richtung Kiel. Wegen eines Kindergartens gilt streckenweise eine Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Auch das missachten viele Pendler.

Spitzenreiter im Kreis Plön: 85 Kilometer pro Stunde schneller als erlaubt

Immer wieder kommt es zu besonders drastischen Verstößen gegen die Tempolimits. Ein Autofahrer hatte 155 Kilometer pro Stunde auf dem Tacho, als er nachts an der B 404 Höhe Boksee geblitzt wurde. Erlaubt an der Stelle: 70. Er musste 700 Euro Bußgeld zahlen und erhielt zwei Punkte in Flensburg. Dazu kam ein dreimonatiges Fahrverbot.

Dieselbe Strafe erhielt ein Autofahrer, der mit 151 km/h auf der Landesstraße bei Stakendorf unterwegs war. Auch dort galt Tempo 70.

Die Zahl der Fahrverbote im Kreis Plön dürfte in diesem Jahr steigen. Im vergangenen Jahr mussten 238 Männer und Frauen zeitweilig auf ihr Auto verzichten. In diesem Jahr sind es jetzt schon 223. Und das Jahr hat ja noch knapp zwei Monate.

Vor wenigen Tagen versuchte vermutlich ein ertappter Autosünder, den Blitz-Anhänger des Kreises Plön anzuzünden. Nach Angaben von Kreis-Sprecherin Nicole Heyck wurde auch schwarze Farbe über das Gerät verschüttet. Die Daten sind bei der Attacke nicht verloren gegangen. Das kaum beschädigte Gerät ist wieder im Dienst.