﻿Bombe unter Kita: Das müssen Sie zur Entschärfung in Schwentinental wissen

Schwentinental. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres stellten Luftbildauswerter des Kampfmittelräumdienstes einen sogenannten Bombenblindgängerhinweispunkt unter dem Gebäude einer Kindertagesstätte in Schwentinental fest. Nachdem die Kita am 23. Januar geschlossen worden war, konnten die Bomben-Experten nach komplizierten Vorarbeiten Anfang März eine 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg identifizieren. Ihre Entschärfung erfolgt am Donnerstag, 11. Mai. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wann beginnt der Einsatz?

Ab 9 Uhr werden in einem Radius von 500 Metern um den Fundort in der Schulstraße von der Polizei Straßensperren eingerichtet. Ab diesem Zeitpunkt wird niemand mehr in das betroffene Gebiet hineingelassen. Bis 10 Uhr müssen alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie Anliegerinnen und Anlieger den Evakuierungsbereich verlassen haben. Sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Bereich aufhält, beginnen die Experten des Kampfmittelräumdienstes mit der Entschärfung.

Welche Straßen liegen im Evakuierungsbereich?

Nach Angaben der Stadtverwaltung Schwentinental gehören folgende Straßen zum Evakuierungsbereich: Amselweg, An der Bek, An der Weide, Bachstraße, Buchfinkenweg, Dorfplatz, Dorfstraße (teilweise), Drosselweg, Elsterweg, Falkenweg, Fasanenweg, Goldammerweg, Habichtweg, Kiebitzweg, Kirchensteig, Kirchenstraße, Klingenbergstraße (teilweise), Lehmrott (teilweise), Lerchenweg, Meisenweg, Reetsteg, Ruschsehn, Schulstraße, Schwentinestraße, Seebroksberg (teilweise), Seebrokswiese, Südring, Teichstraße, Wiesenhörn.

Wo steht eine Ersatzunterkunft bereit?

Die Sporthalle der Astrid-Lindgren-Schule, Dorfstraße 103, steht ab 8 Uhr als Ersatzunterkunft bereit. Die Stadt Schwentinental weist darauf hin, dass kranke Menschen an ihre Medikamente denken und Eltern von Kleinkindern entsprechende Nahrung mitbringen sollten.

Wo bekomme ich Hilfe?

Wer Hilfe beim Verlassen seines Hauses oder seiner Wohnung benötigt, sollte sich frühzeitig unter Tel. 04307/811 228 mit dem Bürgertelefon der Stadt Schwentinental in Verbindung setzen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Mittwoch von 8 bis 18 Uhr und Donnerstag ab 8 Uhr erreichbar.

Wann ist der Einsatz beendet?

Genaue Angaben zur Dauer des Einsatzes kann die Polizei nicht machen. Sollte die Entschärfung planmäßig verlaufen, rechnet man gegen Mittag mit dem Ende der Entschärfung. Die Polizei weist jedoch darauf hin, dass sich Anwohnerinnen und Anwohner auf eine mehrstündige Abwesenheit einstellen sollten.

Wie viele Menschen sind im Evakuierungsgebiet betroffen?

Nach Angaben der Polizei müssen etwa 1500 Einwohnerinnen und Einwohner den Bereich im Ortsteil Klausdorf verlassen. Vonseiten der Stadt Schwentinental werden am Mittwoch Handzettel an die betroffenen Haushalte verteilt, aus denen sämtliche Informationen rund um den Entschärfungseinsatz hervorgehen.

Worauf ist noch zu achten?

Nach Angaben der Polizei erreichen die Informationen zu einer Bombenentschärfung über die Medien und per Handzettel nicht alle Betroffenen. Sie bittet daher darum, sich untereinander in der Nachbarschaft auszutauschen. Insbesondere solle an die Menschen gedacht werden, die kein Deutsch sprechen.