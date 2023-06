Bombe in Schwentinental gefunden: Entschärfung am Montag

Schwentinental. In Schwentinental ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Am Montag soll die Bombe entschärft werden.

Entdeckt wurde die Bombe im Ortsteil Klausdorf. Rund 2000 Menschen werden ihre Wohnungen verlassen müssen.

Bombenentschärfung in Schwentinental: Diese Straße wird gesperrt

In einer gemeinsamen Besprechung legten Kampfmittelräumdienst, Polizei, Stadt Schwentinental, Feuerwehr, Rettungsdienst und weitere Beteiligte den 12. Juni 2023 als Entschärfungszeitpunkt fest. Um 9 Uhr werden die Straßensperrungen eingerichtet. Auch die Landesstraße 52 wird ab 9 Uhr zwischen Preetzer Chaussee und Klingenbergstraße gesperrt. Die Bundesstraße 76 ist nicht betroffen und bleibt befahrbar.

„Bis 10 Uhr müssen alle Anwohnerinnen und Anwohner ihre Häuser verlassen“, sagte der Polizeisprecher weiter. Sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Bereich aufhält, beginnen die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes mit der Entschärfung der bei Sondierungsarbeiten entdeckten amerikanischen Fliegerbombe.

Wie lange wird die Bombenentschärfung in Schwentinental dauern?

„Über die Dauer der Entschärfung können keine Angaben gemacht werden“, sagte der Polizeisprecher. „Bei einem planmäßigen Verlauf dürften die Arbeiten gegen Mittag beendet sein.“ Bewohner sollten sich auf eine mehrstündige Abwesenheit einstellen.

Als Ersatzunterkunft steht für die Zeit der Evakuierung ab 8 Uhr die Sporthalle der Astrid-Lindgren-Schule in der Dorfstraße 99-101 zur Verfügung. Kranke Menschen sollten an ihre benötigten Medikamente denken, Eltern von Kleinkindern an entsprechende Nahrung.

Menschen, die Hilfe beim Verlassen ihrer Häuser benötigen, werden von den Einsatzkräften gebeten, sich frühzeitig unter Tel. 04307/811 228 mit der Stadt Schwentinental in Verbindung zu setzen. Das Bürgertelefon ist Freitag bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 16 Uhr und Montag ab 8 Uhr besetzt.

Die Stadt Schwentinental wird am Freitagvormittag Zettel an alle betroffenen Haushalte verteilen. „Da erfahrungsgemäß nicht alle Betroffenen über Medien und Handzettel erreicht werden, bitten wir darum, sich untereinander in der Nachbarschaft auszutauschen“, so die Polizei.

Über mögliche Fahrplanänderungen des ÖPNV informieren die Kieler Verkehrsgesellschaft (www.kvg-kiel.de) und die Verkehrsbetriebe Kreis Plön (www.vkp.de) online.

KN-online wird am Montag fortlaufend über die Evakuierung informieren.

KN