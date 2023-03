﻿Bombe unter Kita in Schwentinental: Darum kann noch nicht entschärft werden

Auch wenn nun klar ist, dass tatsächlich eine Bombe unter der Kita in Schwentinental liegt, kann sie noch nicht entschärft werden. Die Arbeiten seien kompliziert, sagte Carola Jeschke, Pressesprecherin des LKA. Warum die Bombe noch nicht entschärft werden kann, erklärt sie hier.

Schwentinental. Seit vergangenem Donnerstag ist bekannt, dass eine Bombe unter der Kita in der Schulstraße in Schwentinental liegt. Doch bis sie entschärft wird, kann es wohl noch etwas dauern. Die jetzigen Tiefbauarbeiten könnten nach derzeitigem Kenntnisstand noch bis zu zwei Wochen dauern, teilte Carola Jeschke, Pressesprecherin des Landeskriminalamtes, mit. Mit einer Entschärfung sei in dieser Woche also nicht mehr zu rechnen.