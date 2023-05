Bombe unter Kita in Schwentinental: Entschärfung am Donnerstag

Schwentinental. Die Entschärfung der Bombe unter der Kita in Schwentinental steht bevor: Experten des Kampfmittelräumdienstes entschärfen die 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Donnerstag, 11. Mai.

Ab 9 Uhr wird die Polizei Straßensperren errichten, dann wird niemand mehr in den Evakuierungsbereich hereingelassen. Bis 10 Uhr müssen alle Menschen das Gebiet verlassen haben. Dieses zieht sich mit einem Radius von 500 Metern um den Fundort der Bombe in der Schulstraße.

Die Entschärfung beginnt laut Polizei, sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr in dem Sperrgebiet aufhält. Über die Einsatzdauer könne man noch keine Angaben machen, so die Experten. Bei einem planmäßigen Verlauf dürften die Arbeiten gegen Mittag beendet sein.

Anwohner sollten sich auf eine mehrstündige Abwesenheit einstellen. Als Ersatzunterkunft wird ab 8 Uhr die Sporthalle der Astrid-Lindgren-Schule in Schwentinental zur Verfügung gestellt. Wer Fragen zur Evakuierung hat oder am Donnerstagmorgen Hilfe beim Verlassen des Evakuierungsbereichs braucht, erreicht das Bürgertelefon der Stadt Schwentinental unter Tel. 04307 811228. Die Nummer ist am Mittwoch bis 18 Uhr und Donnerstag ab 8 Uhr erreichbar.

Die Fliegerbombe, die nun entschärft wird, soll noch gut erhalten sein. Sie war beim Bau der Kita unbemerkt geblieben. Dass unter der Kita in Schwentinental eine Bombe schlummert, stellte sich Anfang des Jahres heraus. Aufgrund des moorigen und instabilen Bodens unter der Kita war es für die Kampfmittel-Experten schwierig, an den britischen Blindgänger zu kommen.

Eine Grube zur Bombe, für die die Fundamentplatte der Kita aufgerissen werden musste, fiel wiederholt in sich zusammen. Schließlich musste eine Spezialfirma einen sogenannten Verbau mit Holzbohlen um die Bombe errichten. Zuvor war ein Gutachten erstellt worden, das die Frage beantworten sollte, ob die Statik des Kita-Gebäudes dies zulässt.

Der Bombenfund hatte in den vergangenen Wochen in Schwentinental viel durcheinandergebracht. Die Kita-Kinder mussten in der Schwentinehalle untergebracht werden. Das wiederum bedeutete Einschränkungen für die Sportler. Wie schnell die Kita nach der Entschärfung wieder bezogen werden kann, ist noch nicht absehbar.