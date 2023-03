﻿Bombe unter Kita in Schwentinental: Darum dauert es bis zur Entschärfung noch

Schwentinental. Noch immer liegt eine Bombe unter der Kita in der Schulstraße. Und noch immer kann sie nicht entschärft werden. „Es sieht derzeit so aus, als ob die Tiefbauarbeiten erst nach Ostern losgehen werden. Das ist aber noch nicht abschließend geklärt“, teilte Carola Jeschke, Pressesprecherin des Landeskriminalamtes auf Nachfrage nun mit.

Seit Oktober vergangenen Jahres gibt es den Verdacht, dass unter der Kita eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg liegen könnte. Anfang März wurde aus dem Verdacht Gewissheit. Es handelt sich um eine 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe mit Aufschlagzünder. Die Kitakinder mussten daher in die Schwentinehalle umziehen, die provisorisch zu einer Kita umgebaut wurde. Der Sport versuchte, andere Hallenzeiten zu finden, was aber nicht immer gelang.

Bombe unter Kita in Schwentinental: Statische Gutachten fehlt

Im Gegensatz zu der Entschärfung der Bombe im Werftpark am vergangenen Wochenende, ist die Entschärfung hier wesentlich komplizierter. Die Bombe liegt in viereinhalb Metern Tiefe unter dem Gebäude und noch dazu ist der Boden moorig und nicht besonders stabil. Fachfirmen hatten die Fundamentplatte der Kita aufreißen müssen, um von dort aus ein Loch zur Bombe zu graben. Doch die Grube hielt nicht. Immer wieder rutschte Erdreich nach.

Eine Spezialfirma soll nun anrücken, um die Grube zu stabilisieren. Doch bevor die Firma loslegen kann, muss die Statik des Gebäudes noch einmal geprüft werden. Denn die Spezialfirma plant, einen sogenannten Verbau mittels Holzbohlen zu errichten. Dafür muss die Grube aber tiefer sein, als die Bombe liegt und die liegt schon in 4,5 Metern Tiefe. Fraglich ist nun, inwiefern sich das auf die Statik des Gebäudes auswirkt. „Noch liegt das statische Gutachten nicht vor“, erklärte Carola Jeschke die weitere Verzögerung. Sobald das vorliege, könne mit den Tiefbauarbeiten begonnen werden.

Auch wenn die Geduld sowohl bei den Sportlern als auch bei den Erziehern und Kitakindern schon am Ende ist, werden sie wohl noch etwas länger mit dieser Situation umgehen müssen. Denn auch wenn die Bombe irgendwann nach Ostern entschärft wird, müssen die Räumlichkeiten der Kita und das Außengelände erst so wieder hergerichtet werden, dass dort ein Kita-Alltag möglich ist. Bei den bisherigen Arbeiten sind zusätzlich zu dem Raum, von dem aus die Grube gegraben wurde, auch die anderen Räume und das Außengelände in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Aufräumarbeiten können noch zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen.