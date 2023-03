﻿Nach Bombenfund in Kita in Schwentinental: Erzieher mit den Nerven am Ende

Seit zwei Monaten ist die Kita in der Schulstraße in Schwentinental wegen eines Bombenfundes gesperrt. Die Kinder werden seitdem in der Schwentinehalle betreut. Doch nicht nur bei den Sportlern wächst deswegen der Unmut, auch die Erzieher sind mit den Nerven am Ende.

Unter der Kita in Schwentinental wurde eine Bombe gefunden. Deshalb werden seit zwei Monaten die Kita-Kinder in der Schwentinehalle betreut. Der Unmut wächst.

Schwentinental. Sie sind mit ihren Nerven an der Grenze, das spürt man sofort. Die Erzieher und auch die Kita-Kinder wollen zurück in ihre Kita in der Schulstraße, erzählen die Leiterinnen Anke Förster und Maike Möllgaard. Und Frank Geißlinger vom DRK-Ortsverband fügt hinzu: „Ich kann mir keinen schlechteren Raum für eine Kita vorstellen als die Halle.“

Seit rund zwei Monaten werden die Kita-Kinder der DRK-Kita in der Schulstraße in der Schwentinehalle betreut. Der Grund ist ein Bombenfund unter dem Kita-Gebäude. Eine 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe mit Aufschlagzünder liegt dort seit dem Zweiten Weltkrieg in 4,5 Metern Tiefe. Beim Bau der Kita vor rund 50 Jahren wurde das nicht entdeckt, da es damals noch keine Pflicht gab, vor einem Bau den Boden auf Kampfmittel zu prüfen.

Erst seit einigen Jahren gibt es diese Pflicht für die Region. In diesem Jahr soll die Schulstraße saniert werden, weshalb der Kampfmittelräumdienst anrückte. Doch die Bombe zu entschärfen, sei kompliziert, teilte das LKA mit. Die Grube zur Bombe sei nicht stabil genug, um den Blindgänger unschädlich zu machen. Eine Spezialfirma soll die Grube nun stabilisieren.

Erzieher stellen fest: Sporthalle zu groß für eine Kita

Wann die Kita-Kinder wieder zurück in die Schulstraße können, ist noch immer unklar. Die Kinder aber fragen mittlerweile schon danach, erzählt Anke Förster. „Sie vermissen ihr Außengelände.“ Und sie hätten keine Lust mehr, zum Händewaschen anstehen zu müssen. In der Sporthalle gibt es lediglich zwei Toilettenräume.

Die Situation zerrt an den Nerven aller Betroffenen, sagt Frank Geißlinger. Die Arbeit in der Sporthalle werde zunehmend zu einer Belastung für die Mitarbeiter. „Je länger wir hier bleiben, desto schlimmer wird es“, erzählt Anke Förster. Es sind viele Faktoren, die den Erziehern zu schaffen machen. Am schlimmsten seien die großen Räume. Das hätten sie anfangs unterschätzt, gab Frank Geißlinger zu. „Wir mussten feststellen, dass die gesetzlich festgeschriebene Raumgröße für Kitas nicht nur zum Kostensparen da ist, sondern durchaus ihren Sinn hat.“

Die großen Hallen seien schwerer zu überblicken. Mit der Zeit fühlten die Kinder sich dort immer heimischer, erzählt Anke Förster. Sie fangen an, die kompletten Flächen zu nutzen, was die Aufsicht komplizierter macht. Weint ein Kind, könne man nicht immer sofort erkennen, wer es ist und die entsprechende Mitarbeiterin informieren.

Schwentinental: Kita-Gelände durch Arbeiten stark beschädigt

Auch die Organisation des Kita-Alltags sei in der Halle schwieriger. Denn dort sind die Gruppen nicht durch feste Wände getrennt, sondern lediglich durch aufgestellte Stühle. „Die Kinder bekommen mit, was in den anderen Gruppen passiert“, sagt Anke Förster. Dadurch könne die eine Gruppe nicht ein lautes Spiel spielen und die andere Gruppe ruhige Arbeiten erledigen.

Dazu komme das anstrengende Hallenlicht, die geringe Luftfeuchtigkeit, die auf die Stimmbänder gehe, und die Lautstärke in der Halle, wegen der das DRK bereits spezielle Ohrenschützer angeschafft hat. Und auch das Wickeln ist anstrengend. Von den 85 Kindern müssen 25 gewickelt werden. Die Erzieher machen das jetzt auf dem Fußboden, da ein Wickelraum fehlt. „Wir freuen uns, wenn wir wieder zurück in die Kita dürfen“, sagt Maike Möllgaard.

Doch der Umzug wird noch dauern. Frank Geißlinger hat sich erst kürzlich die Baustelle an der Kita angesehen und war geschockt. Die Experten vom Kampfmittelräumdienst mussten die Fundamentplatte aufreißen und vom Inneren der Kita ein Loch graben, um an die Bombe zu gelangen. Doch nicht nur der Raum mit dem Loch sei beschädigt.

Auch andere Räume sowie das Außengelände seien in Mitleidenschaft gezogen worden. Bevor die Kinder zurück in die Kita könnten, sagt Geißlinger, müsse zumindest das Außengelände wieder so hergerichtet werden, dass die Kinder dort sicher spielen können. Auch die Räume sollten – eventuell mit Ausnahme des Raumes mit der Grube – zunächst in einem vernünftigen Zustand sein.

Nichtsdestotrotz wollen weder Frank Geißlinger noch die Erzieher Druck auf die Experten vom Kampfmittelräumdienst ausüben. Es soll alles sicher sein. „Bei den Arbeiten geht es schließlich um deren Leben“, sagt der Mann vom DRK.