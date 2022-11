Blitzeranhänger in Flammen – Polizei geht von Brandstiftung aus

War es ein wütender Autofahrer, der gerade mit zu hohem Tempo erwischt worden war? Am Sonntagabend brannte ein Blitzeranhänger in Bothkamp. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Blitzeranhänger wurde in Bothkamp in Brand gesetzt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Bothkamp. Am Sonntagabend stand ein Blitzeranhänger in Bothkamp in Flammen. Gegen 22.40 Uhr meldete ein Anwohner ein Feuer am Fahrbahnrand in Höhe Dosenbeker Weg 7. Beamte der Polizeistation Preetz bemerkten, dass der dort abgestellte Blitzeranhänger in Flammen gestanden hatte.

Das Feuer war allerdings zwischenzeitlich von selbst erloschen und hatte nicht auf den gesamten Anhänger übergegriffen. „Ob die Funktionstüchtigkeit des Geräts durch das Feuer beeinträchtigt wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden“, erklärt Polizeisprecher Matthias Arends.

Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein und suchen nun Zeuginnen und Zeugen, die im Zeitraum zwischen etwa 21.15 und 22.40 Uhr auffällige Personen im dortigen Bereich beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Preetz unter Tel. 04342/10770 entgegen.