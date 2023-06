﻿Junges Bootsbau-Team in Wendtorf ist in der Segler- und Bootszene gefragt

Leif Reincke und Lukas Feierabend gründeten 2020 in Wendtorf die Werft Bottsand Bootsbau. Sie haben inzwischen acht Mitarbeitende, davon vier Auszubildende. Als junges Team setzen sie auf innovative Ideen. Was ist das Geheimnis hinter ihrem Erfolg?

Wendtorf. Ihr Herz schlägt für den Bootsbau und den Segelsport. Leif Reincke und Lukas Feierabend gründeten 2020 ihre Werft Bottsand Bootsbau in Wendtorf. Mit höchsten Ansprüchen an Qualität und Komplettservice für Bootseigner machten sie sich schnell einen Namen in der Branche. Inzwischen haben sie acht Mitarbeitende, davon vier Auszubildende. Zur Kieler Woche 2023 sind sie mit ihrer mobilen Werkstatt in Kiel-Schilksee und übernehmen die Bootsreparatur der olympischen Segelklassen.