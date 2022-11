﻿Mit dem Schmiedehammer geht’s für Bjarne Joecks hoch hinaus

Gleich sein erster Einsatz führte ihn hoch hinaus: Im Praktikum in den Werkstätten Lange aus Bredeneek durfte Bjarne Joecks auf dem Rathausturm in Kiel arbeiten. Nach seiner Ausbildung zum Schmied steht der 26-Jährige wieder ganz oben: Er gewann den Bundeswettbewerb.

Bredeneek. Schuld an seiner Berufswahl ist sein Großonkel. „Der ist gelernter Schmied und gab mir den Tipp, mich bei Kurt Lange zu bewerben – das sei bestimmt was für mich“, erzählt Bjarne Joecks. In den Werkstätten Lange in Bredeneek (Gemeinde Lehmkuhlen) absolvierte er zunächst ein Praktikum, bevor die Ausbildung folgte. Nach seinem Abschluss als Landesbester mit der Traumnote 1,0 hat der 26-Jährige jetzt auch den Bundeswettbewerb im Bereich Metallgestaltung gewonnen.