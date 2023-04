﻿Telekom will eigene Leitungen im Stadtgebiet von Preetz verlegen

Breitbandausbau

Auch die Telekom will nun eigene Glasfaserleitungen in Preetz verlegen.

Der Breitbandausbau in Preetz geht weiter voran. Die Deutsche Glasfaser will eine neue Leitung für eine höhere Ausfallsicherheit verlegen. Und die Telekom kündigt den Ausbau eines eigenen Glasfasernetzes an.

