﻿Brodersdorf: Heike Mews (60) ist nach einer Pause wieder Bürgermeisterin

Brodersdorf. Eigentlich wollte Ex-Bürgermeisterin Heike Mews nicht wieder in erster Reihe für die Gemeindevertretung Brodersdorf antreten. Doch ihr Nachfolger (und Vorgänger) Ferdinand Mülder-von Guerard verkündete vor der Kommunalwahl, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht weitermachen wolle. Als sich kein anderer für das Amt finden ließ, hob Heike Mews vorsichtig den Finger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es war nicht mein Plan, das zu übernehmen“, erklärt sie im Dorfgemeinschaftshaus. Und schiebt schnell hinterher: „Aber ich mache das gerne.“ Wenn die 60-jährige Diplom-Mathematikerin etwas anpackt, dann mit Herzblut. Allerdings wollte sie etwas kürzer treten, denn das Bürgermeisteramt ist nicht der einzige Posten, den die Brodersdorferin in verantwortungsvoller Position bekleidet.

Im AZV Ostufer Kieler Förde ist sie Verbandsvorsteherin, für den Förderverein der St.-Katharinen-Kirche in Probsteierhagen engagiert sie sich im Vorstand und in Brodersdorf ist sie zudem seit 1972 Vorsitzende des Jugendkreises – eine eingetragene Kinder- und Jugendgruppe für die Jüngsten im Dorf. Bowling, Basteln, Ostereiersuche – alles wird von ihr organisiert. „Früher habe ich meine eigenen Kinder mitgebracht. Jetzt kommen meine Enkelkinder mit.“

In Brodersdorf warten mit dem Neubau des Dorfgemeinschaftshauses und integrierter Feuerwehr große Aufgaben auf die Gemeinde

Die Arbeit, die für das Bürgermeisteramt in dieser Legislaturperiode anfällt, möchte sie daher auf mehrere Schultern verteilen. Ihre Stellvertreter sollen stärker mit eingebunden werden. „Es läuft nicht so, dass ich den Alleinunterhalter mache“, erklärt sie resolut. Zudem plant Heike Mews bereits ihre Nachfolge für die nächste Kommunalwahl. „Es soll niemand ins kalte Wasser springen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn in Brodersdorf warten große Aufgaben auf die Gemeinde. Ein neues Dorfgemeinschaftshaus mit integrierter Feuerwehr soll an der Schönberger Straße gebaut werden. Das alte Haus, was früher einmal die Dorfschule in Brodersdorf gewesen ist, ist nicht nur für Versammlungen der Gemeinde und für die Feuerwehr zu klein geworden. Auch andere Gruppen im Dorf – von Skat über Kneipensport bis hin zum Häkelbüddelclub – brauchen Platz.

Der Bebauungsplan für das Gebiet zwischen Schönberger Straße und Tammbrook ist bereits in Arbeit. Er umfasst auch den Bau von mehreren Wohneinheiten, die von einem Investor umgesetzt werden sollen. Doch zunächst muss der Plan beschlossen werden. „Ich hoffe, dass es in diesem Jahr klappt“, sagt Heike Mews.

Ortsentwicklung in Brodersdorf: mehr Barrierefreiheit und Wohnangebote für Ältere

Für das alte Dorfgemeinschaftshaus gibt es in einem Ortsentwicklungskonzept bereits verschiedene Ideen, um es weiterhin für die Gemeinschaft nutzbar zu machen. Ein Pflegedienst oder ein Café sind nur zwei Beispiele, die Heike Mews nennt. Darüber hinaus soll es in Brodersdorf zukünftig mehr Barrierefreiheit und Wohnangebote für ältere Dorfbewohner geben.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schlussendlich wird die Bürgermeisterin sich in ihrer neuen und wahrscheinlich letzten Legislaturperiode auch mit dem Thema Energie beschäftigen. Ein Quartierskonzept könnte Möglichkeiten wie Fernwärme für Brodersdorf ausloten. „Ich finde es wichtig, dieses Thema für unsere Bürgerinnen und Bürger untersuchen zu lassen.“

KN