﻿Brot-Sommelier Oliver Grube: Experte verrät, wie Brot am besten schmeckt

Passade. Sanft drückt Oliver Grube (33) den aufgeschnittenen halben Laib Brot mit seinen Händen zusammen, riecht daran, dreht den Laib noch einmal in seinen Händen hin und her. „Crunchy popcornartig“ lautet seine erstes Urteil zur Kruste. Erneut hält er sich das Brot unter die Nase. „Man riecht die Röstaromen unter der Kruste. Das ist ein bisschen wie mit Honig karamellisiert“, beschreibt Grube seine olfaktorische Wahrnehmung.

Oliver Grube vom Passader Backhaus ist einer von 217 Brot-Sommeliers in ganz Europa. Seinen Abschluss von der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim hat er als Klassenbester ganz frisch in der Tasche.

Brot-Sommelier Oliver Grube: „Weltweit gibt es keine Ernährung ohne Brot“

Schon immer mochte Bäckermeister Oliver Grube in der Backstube am liebsten das Kneten von Brotteig. Teigmacher wollte er daher sein. „Dabei kann man am besten auf die Qualität des Brotes einwirken“, erzählt er. Als Feinschmecker würde er sich allerdings nicht bezeichnen. „Vielleicht bin ich einer geworden. Früher habe ich das Brot nicht so angefasst, wie ich es jetzt mache.“

Das Fühlen, Drehen und Gucken hat Oliver Grube mit Beginn seiner rund einjährigen Ausbildung an der Akademie in Weinheim auch bei sich zu Hause eingeführt, was zunächst für Irritationen bei der fünfköpfigen Familie führte. Mittlerweile, berichtet Grube, haben selbst seine Kinder einen anderen Bezug zu Brot entwickelt. Körner dürften es nicht unbedingt sein, aber über qualitätsarmes Toastbrot sei man hinweg.

Der Bezug zum Lebensmittel ist für den Brot-Sommelier der wichtigste Baustein, um dessen Wertigkeit nach vorne zu bringen. „Weltweit gibt es keine Ernährung ohne Brot“, betont Grube. Es sei ein Energielieferant für körperliche Tätigkeiten, aber auch fürs Gehirn. Doch Brot ist nicht gleich Brot: „Ein handwerklich hergestelltes Brot ist sehr viel leichter bekömmlich und geschmacklich voller als ein Brot aus der Industrie“, meint Oliver Grube.

Backstubenrundgang mit Oliver Grube Wie gutes Brot gelingt, erklärt Brot-Sommelier Oliver Grube bei einem Backstubenrundgang am Sonnabend, 29. April, ab 10 Uhr im Passader Backhaus. Unter dem Titel „Wie individueller Brotgeschmack entsteht…“ erfahren Besucherinnen und Besucher den Werdegang des Brotes in Passade vom Anbau des Bioland-Getreides auf dem eigenen Hof bis hin zum fertigen Laib. Den Abschluss des Rundgangs bildet ein üppiges Brot-Bufett, bei dem Experte Oliver Grube die besonderen Geschmacksmerkmale beschreibt. Alle Brotsorten stehen zum Probieren und Genießen bereit. Die Backstubenrundgänge werden immer am letzten Samstag eines Monats angeboten. Weitere Informationen unter Tel. 04344/4621.

Entscheidend für den guten Geschmack seien eine traditionelle Herstellung, geschmacksprägende Aromen und Backprozesse, die mitunter eine lange Ruhezeit beinhalten. So wie bei Olivers Lieblingsbrot, ein rustikales Weizenbrot mit Vollkornanteil. Oliver Grube beschreibt es so: „Rund, rustikal mit aufgebrochener Kruste, leicht getreidige Note, erdige Nuancen und Kaffeenote.“

Tipps für die passenden Begleiter zum Brot hat der Experte auch. Denn „bread pairing“ ist neben der sensorischen Fachausbildung ein wichtiger Baustein für angehende Brot-Sommeliers. Sein Lieblingsbrot tischt Oliver Grube gerne zum Grillen oder zum Abendbrot mit Freunden auf und serviert dazu „deutsche Antipasti“ mit Käse, Salami, Oliven, Butter, Olivenöl und Fleur de Sel.

Experte für Brot gibt Tipps, wie es am besten schmeckt und länger frisch bleibt

Grundsätzlich gelten beim Bread Pairing drei Regeln: die Aromatik eines Brotes mit den Begleitern zu verstärken, Gegenspieler zu finden oder auf das zu setzen, was dem Brotesser am besten schmeckt. Im Falle eines Brioches empfiehlt der Brot-Sommelier beispielsweise einen Aufstrich aus Leberwurst, dazu Apfelspalten und Sellerie.

Zu einem Brot mit sehr kräftiger Aromatik sollte es herber zugehen: etwa mit einem Bergkäse oder stark geräucherten Tiroler Schinken und einem kräftigen Rotwein. „Stark geht nur mit stark. Sonst überspiegelt das Brot alles.“ Auch für die Lagerung von Brot hat der Experte eine Empfehlung: niemals im Kühlschrank und möglichst nicht aufgeschnitten. „Bei einer Temperatur zwischen minus sieben und plus sieben Grad wird Brot am schnellsten alt.“

Wer sein Brot länger frisch halten möchte, sollte es am besten in einem Tontopf aufbewahren, der wöchentlich gereinigt wird, um Schimmelbildung zu vermeiden. Was auch gut funktioniert: Brot mit crunchy Kruste im Leinenbeutel und Brot mit weicher Krume in der Frischhaltedose.