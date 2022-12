﻿Buch der Künstlerin Anne Mader: Wie eine Katze das berühmte Bauhaus erlebt

Eine schwere Erkrankung warf die Heikendorfer Künstlerin Anne Mader während der Corona-Pandemie aus der Bahn. Aus Langeweile begann sie, eine eigene Katzengeschichte zu illustrieren. Jetzt gibt es das fertige Buch – in dem ein Kater am berühmten Bauhaus Weimar zum umjubelten Design-Star wird.

Heikendorf. Katzen schnurren, miauen, knurren oder fauchen – aber malen, das tun sie in der Regel nicht. In der Katzengeschichte „Felix am Bauhaus“ lernt ein Kater, an der 1919 in Weimar gegründeten berühmten Kunstschule sogar Typografien oder Décollagen herzustellen. Er fertigt Objekte aus Ton und malt Boote am Strand mit Schiffskatze im konstruktiven Stil. Geschrieben und illustriert wurde die Geschichte von Heikendorfs Künstlerin Anne Mader (69).

Die Idee dazu hatte sie, nachdem sie im vergangenen Jahr nach einer schweren Erkrankung ihren eigenen Kater eine Zeitlang intensiv beobachtete. Dieser fand großen Gefallen an einem neu im Haus ausgerollten Webteppich mit leuchtenden Farben und geometrischen Formen.

„Er konnte sich daran kaum sattsehen und fuhr mit den Pfoten immer wieder die kräftigen Konturen nach“, erzählt Anne Mader von ihren Beobachtungen. Die Faszination des Katers halte bis heute an, diverse Ziehfäden auf dem Teppich zeugten davon. „Ich fragte mich, wie Katzen Farben und Formen erleben.“

Die Bauhaus-Katze geht auf Partys und freundet sich mit WG-Mitbewohnern an

Zum Interview mit der Künstlerin in ihrem Atelier am Dorfplatz in Heikendorf erscheint der echte Kater Felix nicht. Anders als sein erfundenes Alter Ego in der Geschichte meidet er fremde Menschen. „Er fängt dann an zu fauchen“, erklärt seine Besitzerin.

Die Bauhaus-Katze hingegen ist freundlich und gesellig, geht auf Studentenpartys, lässt sich vom strengen Lehrer Walter Gropius nicht ins Bockshorn jagen und freundet sich mit ihren WG-Mitbewohnern an. Einer davon hat ebenfalls eine Katze: Snorri.

In ihrem Atelier malt Anne Mader (69) Natur- und Landschaftsporträts, selten Tiere. © Quelle: Nadine Schättler

Auch Snorri hat mit einem der Vorgänger von Felix im Hause Anne Mader ein echtes Vorbild. Kleine Katzenanekdoten aus dem realen Leben verflicht sie mit ihrer Bauhaus-Geschichte. Die selbstgemachten Frikadellen für ein Party-Büfett beispielsweise, die der erfundene Felix selbst brät, leckt Snorri vorher einzeln ab. Später bittet der Mensawirt um das leckere Rezept. Auch im echten Leben soll sich diese Geschichte so ähnlich zugetragen haben.

Künstlerin Anne Mader über ihre Geschichte: „Der echte Felix hat sich oft gelangweilt“

Das Schreiben sei ihr nicht schwer gefallen, erklärt Anne Mader in ihrem Heikendorfer Atelier, wo sie normalerweise großformatige Natur- und Landschaftsporträts oder grafische Arbeiten mit Gebäuden in Acryl anfertigt. Nur der echte Felix habe damit ein Problem gehabt. „Der hat sich oft gelangweilt und ist am Ende eingeschlafen.“

Für Kunstmagazine oder Hochschulen hat Anne Mader schon öfter Texte über Film- und Kunstgeschichte verfasst. Das Buch über den Kater Felix ist somit kein reiner Roman geworden, sondern verknüpft sachliche Informationen über künstlerische Techniken und berühmte Maler.

Ein Unfall mit einem skrupellosen Radfahrer wirbelt Felix’ Entwürfe für das Semesterende durcheinander. Der verletzte Kater muss seine Zeichnungen rekonstruieren. Schafft er das? © Quelle: Repro Schättler

Die Katzen-Illustrationen waren für Anne Mader neu. Seit ihrem Studium von 1972 bis 1975 als Werbegrafikerin und freie Malerin an der Fachhochschule Hannover habe sie keine Tiere mehr gemalt, berichtet sie. Jetzt eben Felix.

Bei den Zeichnungen in Schwarzweiß unterstützte sie ihr Lebensgefährte Harry Olschewski, denn wegen ihrer Krankheit ist das Malen für Anne Mader beschwerlicher geworden. „Wenn ich nicht mehr schreiben kann, nutze ich das Diktiergerät.“

Die Umsetzung ihres Buchprojekts erfolgte für die Heikendorfer Künstlerin mit Hilfe einer Förderung durch den Landeskulturverband Schleswig-Holstein, der in der Corona-Pandemie kreative Ideen unterstützte. Das Geschichtenausdenken hat Anne Mader so viel Freude bereitet, dass sie bereits weitere Abenteuer für Felix aufschreibt. In einem zweiten Band, verrät sie schon jetzt, wird er sich gegen militante Tierschützer wehren müssen.

Das Buch „Felix am Bauhaus“ ist im Selbstverlag Books on Demand erschienen. Es hat die ISBN-Nummer 9783756242221 und ist im Buchhandel erhältlich.