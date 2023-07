﻿Neuer Bürgermeister in Dannau Jens Paustian: Das wird seine Herzensangelegenheit

Dannau. „Ich habe großen Respekt vor der ehrenamtlichen Bürgermeistertätigkeit“, sagt Dannaus neuer Bürgermeister Jens Paustian. Bis 2017 war er zwölf Jahre lang hauptamtlicher Bürgermeister in Plön. „In der Hauptamtlichkeit bist du der Ideengeber, Macher, Motor, kannst aber vieles delegieren.“

Der ehrenamtliche Bürgermeister müsse dagegen fast alles selbst regeln. „Da werden Aufgaben im Verborgenen abgearbeitet, ohne dass es die Öffentlichkeit wahrnimmt“, sagt Paustian. Dennoch habe er zugesagt, als ihn sein Bürgermeister-Vorgänger Roland Feichtner vor der Kommunalwahl im Mai fragte, ob er sich das Bürgermeisteramt in Dannau vorstellen könne.

Seit 2018 ist Paustian Gemeindevertreter Dannau. Von 1994 bis 2004 war er es auch in der Nachbargemeinde Grebin. Das nach seinen Worten „ausgeprägte kommunalpolitische Engagement“ in der Dannauer Gemeindevertretung sind für den 60-Jährigen, der hauptberuflich Landesgeschäftsführer der Komba-Gewerkschaft Schleswig-Holstein ist, prima Voraussetzungen für eine erfolgreiche Amtszeit bis 2028. Komba ist die Gewerkschaft für Beschäftigte der Kommunen und der Länder sowie deren privatisierten Dienstleistungsunternehmen.

Jens Paustian hat seinen Lieblingsplatz im Naturschutzgebiet Dannauer See

Die Gemeinde Dannau mit dem Ortsteil Gowens zählt aktuell 680 Einwohner. Es gibt keinen Supermarkt, dafür Busanbindungen Richtung Hohwacht und Plön, ein aktives Vereinsleben, zwei Biohöfe mit Hofverkauf, eine Schule. „Ja, unsere Schule. Die war schon für meinen Vorgänger, der sich unfassbar für den Erhalt dieser kleinen Schule als Außenstelle der Ostseeschule Blekendorf einsetzte, eine absolute Herzensangelegenheit. Das wird für mich auch so sein. Ohne diese Schule würde hier bei uns im Dorf etwas fehlen, würde ein ganz zentraler Baustein wegfallen.“

Kein Wunder, dass Jens Paustians Lieblingsplatz etwas mit der Grundschule zu tun hat. Mitten im Naturschutzgebiet Dannauer See liegt der außerschulische Lernort. Acht Bänke sind dort in einem Kreis für die Schülerinnen und Schüler platziert. Ein aus Steinen gepflasterter Pfeil auf dem Boden des grünen Klassenzimmers zeigt in Richtung Schule am Ortseingang von Dannau.

„Hier bin ich, wenn ich mal abschalten, durchatmen will“, sagt Paustian, der in seiner Freizeit gern auf dem Fahrrad unterwegs ist, sich im Garten beschäftigt oder im Sommer auch mal schwimmt und abtaucht im Schluensee. „Der Erholungsfaktor in dieser weiten Naturlandschaft des Naturschutzgebietes auf ausgewiesenen Wegen zwischen Wald und Schilf ist wirklich einmalig.“

Alle sind von der Kommunalen Wählergemeinschaft Dannau Gowens (KWGDG)

Neun Gemeindevertreter und Gemeindevertreterinnen gestalten die Zukunft der Landgemeinde Dannau im Amt Lütjenburg. Alle sind sie von der Kommunalen Wählergemeinschaft Dannau Gowens (KWGDG). Ohne politische Vielfalt keine Streitkultur? „Nein, das heißt ja nicht, dass wir in der Gemeindevertretung nicht auch streiten können. Es braucht dafür nur kein Parteibuch. Wir suchen immer die beste Lösung für die Gemeinde. Darum geht es doch in der Kommunalpolitik“, so Bürgermeister Paustian.

Die zentrale Trinkwasserversorgung ist das seit Jahren laufende Großprojekt in Dannau. Die Leitungen sind gelegt, Pumpstationen gebaut. Bis Jahresende werden die Hausanschlüsse folgen. Dann steht einer Wasserversorgung in Dannau durch den WasserbeschaffungsverbandPanker-Giekau nichts mehr im Wege und die Hausbrunnenversorgung der Haushalte in Dannau und Gowens wird der Vergangenheit angehören.

Wie viele andere Kommunen ist auch die Haushaltslage der Gemeinde Dannau äußerst angespannt. „Für uns sind schon kleine Baustellen im Straßenbereich eine Herausforderung“, so Paustian. Ganz sicher werden nach seiner Einschätzung in Zukunft auch Themen wie der Klimawandel und die Energiewende auf kommunaler Ebene eine Rolle spielen. „Mal sehen, was da noch alles auf uns zukommt.“

KN