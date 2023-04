﻿Peter Kokocinski: Mit diesen drei Projekten will er Schönberg voranbringen

Schönberg. Die zweite Amtszeit steht Schönbergs Bürgermeister Peter Kokocinski (51) bevor. Sie beginnt offiziell am 29. Mai 2023 – also ein halbes Jahr später, nachdem er sich gegen seine Mitbewerberin Elke Muhs (CDU) bei der Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister in Schönberg durchsetzte. Im Kurzinterview verrät Peter Kokocinski, wie er Schönberg weiter voranbringen möchte.

Herr Kokocinski, welche drei Projekte haben in Schönberg höchste Priorität?

Das ist zum einen die Schaffung weiteren Wohnraums für Familien, junge Menschen, Singles und für Ältere. Mit rund 350 Wohneinheiten im Neubaugebiet hinter den Kleingärten, die derzeit entstehen, sind wir auf dem richtigen Weg. Weitere 200 Wohneinheiten könnten in den nächsten Jahren durch Lückenbebauung folgen.

Ein weiteres wichtiges Thema ist der Ausbau der Infrastruktur. Dazu zählen neben touristischen Maßnahmen, wie der Bau der Binnenpromenade in Kalifornien und die Sanierung des Deichkronenwegs, Maßnahmen im innerörtlichen Bereich von Schönberg. Etwa die Verbesserung der Verkehrssicherheit, die Erhöhung des Aufenthaltscharakters oder der Umbau des Bahnhofsumfeld. Es ist mir gelungen, Schönberg in die Liste der Städte aufzunehmen, die in den nächsten zwölf bis 13 Jahren Nutznießer einer Städtebauförderung sind.

Eine Herzensangelegenheit sind mir zudem alle Maßnahmen, die zu einer Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen beitragen. Zu nennen wären da die Sanierung der Spielplätze, die Schaffung eines Kunstrasenplatzes, der Ausbau der Kinderbetreuungsangebote und die Gründung eines Kinder- und Jugendbeirats.

Bürgermeister Peter Kokocinski: „Fördermittel sind für unsere baulichen Wünsche in Schönberg wichtig“

Wie wollen Sie Schönberg zukünftig weiterentwickeln?

Grundlage aller Investitionen sind ausreichende Haushaltsmittel. Hier können wir als Gemeinde in gewissem Umfang gute Rahmenbedingungen schaffen, etwa durch eine Entwicklung des Gewerbes und eine Stabilisierung oder gar Erhöhung der Einwohnerzahl. Von besonderer Bedeutung ist die Gewinnung von Fördermitteln für Infrastrukturprojekte. Auch wenn diese oftmals zu Verzögerungen bei der Umsetzung führen, sind Fördermittel bei der Erfüllung unserer baulichen Wünsche in Schönberg notwendig.

Was haben Sie sich persönlich als Bürgermeister zur wichtigsten Aufgabe in Schönberg gemacht?

Mein wichtigstes Ziel für die nächsten sechs Jahre ist es, noch öfter und näher bei den Bürgerinnen und Bürgern zu sein und sie bei der weiteren Entwicklung unserer Gemeinde noch stärker einzubeziehen.

Die offizielle Ernennung und Vereidigung von Peter Kokocinski erfolgt am Donnerstag, 27. April, ab 19 Uhr in der Sitzung der Gemeindevertreter im Feuerwehrhaus in Schönberg. Seine zweite Amtszeit beginnt am 29. Mai 2023.