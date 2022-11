﻿7513 durften im September wählen, im Februar nur 25

Die offizielle Ausschreibung der Stelle des Plöner Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin steht kurz vor der Veröffentlichung. Am Mittwoch, 9. November, entscheidet die Ratsversammlung. Im Februar soll dann die Nachfolge von Lars Winter gewählt werden.

Plön. Im September waren 7513 Plönerinnen und Plöner wahlberechtigt. 3072 von ihnen haben sich an der Bürgermeisterwahl beteiligt, bei der es nur einen Kandidaten gab – den bisherigen Amtsinhaber Lars Winter (SPD). Eine Mehrheit (1835) stimmte mit „Nein“. Jetzt haben sie nicht mehr die Wahl – die Ratsversammlung wird am 1. Februar 2023 entscheiden, wer Winters Nachfolgerin oder Nachfolger wird. Und das sind dann 25 Plönerinnen und Plöner. Mittwoch geht es erst einmal um die Ausschreibung der Stelle.

Bis zum 28. Februar 2023 dauert noch die Amtszeit von Lars Winter. Der Ältestenrat der Stadt Plön, in dem neben der Bürgervorsteherin Mechtilde Gräfin von Waldersee und ihren Vertretern auch die Vorsitzenden aller in der Plöner Ratsversammlung vertretenen Fraktionen (oder ihre Vertreter) sitzen, hat sich über die Eckdaten bereits verständigt. Die Bewerbungsfrist endet am 10. Dezember, Anfang des Jahres werden sich ausgesuchte und eingeladene Kandidaten der Ratsversammlung persönlich vorstellen, am 1. Februar werden die Ratsleute in öffentlicher Sitzung die hauptamtliche Bürgermeisterin oder den Bürgermeister wählen und ihn oder sie am 28. Februar offiziell ernennen.