﻿Tim Brockmann will im Rathaus erst mal viele Akten lesen

Er hat nur einen von acht Wahlbezirken verloren – doch trotzdem konnte Daniel Schlichting (SPD) die Bürgermeisterwahl in Preetz nicht gewinnen. Mit den Stimmen der Briefwähler lag Tim Brockmann (CDU) am Ende knapp vorn. Woran lag es? Und was will der neue Verwaltungschef zuerst anpacken?

Preetz. Der Tag danach ist geprägt von Enttäuschung und Freude. Nach der Bürgermeisterwahl in Preetz, die der CDU-Kandidat Tim Brockmann vor allem dank der Briefwähler mit 51,41 Prozent gegen den SPD-Kandidaten Daniel Schlichting mit 48,59 Prozent gewann, hat jetzt die Analyse zum knappen Ergebnis begonnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch am Wahlabend hatte Bürgermeister Björn Demmin seine Anerkennung dafür ausgesprochen, was Daniel Schlichting geleistet hatte. „Fleißiger und besser kann man es wohl gar nicht machen – Hut ab!“, lobte er den SPD-Kandidaten, der sich innerhalb weniger Wochen in die wichtigen Themen in Preetz eingearbeitet habe. Ein Lob gab es auch für die Wahlhelferteams: „Die Auszählung lief reibungslos in Rekordzeit.“

Wahlkampf in gegenseitigem Respekt

Brockmann bedankte sich bei seinem Mitbewerber: „Wir haben den Wahlkampf mit gegenseitigem Respekt bestritten.“ Nun müsse man nach vorne gucken. Bei der Kommunalwahl am 14. Mai werde sich die Stadtvertretung neu zusammensetzen. „Hier in der Stadt wird sich einiges durchruckeln und verändern, aber ich bin zuversichtlich, dass wir alle gemeinsam das Beste für Preetz herausholen werden“, sagte er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was will er als Erstes angehen? „Erst einmal geht es darum, die Verwaltung und die Mitarbeitenden kennenzulernen und mich mit den ganzen Projekten vertraut zu machen, die in der Stadt laufen“, so Brockmann. Dann müsse man die Ziele voranbringen, die man sich gesetzt habe, wie zum Beispiel Erweiterung des Gewerbegebietes und Nahwärme. Das Team in der Stadtverwaltung Preetz werde ihn schon gut auf die einzelnen Themen vorbereiten. „Jetzt heißt es Akten lesen und mit der Führungsmannschaft eng zusammenarbeiten.“

Lesen Sie auch

Demmin kündigte an, dass er sich gern mit Brockmann zusammensetzen und die Themen, die dieser aus der Stadtvertretung kenne, aus Verwaltungssicht durchgehen werde. Seinem Nachfolger stünden mit den zahlreichen Projekten herausfordernde Zeiten bevor.

„Natürlich bin ich enttäuscht“, sagte Schlichting am Montag. Er gehe jetzt erst mal in den Urlaub, um ein bisschen herunterzukommen und sich zu erholen. Das Wahlergebnis sehe er nicht als Niederlage. „Man konnte sehen, dass ich gerade bei denen, die erst am Sonntag zur Wahl gegangen sind, viele erreichen konnte.“ Nun wolle er sich wieder auf seine Arbeit als Dozent an der Verwaltungsakademie Bordesholm konzentrieren. „Zu unterrichten macht mir auch Riesenfreude.“

Schlichting verlor nur einen von acht Wahlkreisen

Auch die SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Johanßon wollte nicht von einer Niederlage sprechen, Schlichting habe nur einen der acht Wahlkreise verloren. „Je mehr Leute ihn kennengelernt haben, desto besser lief es.“ Viele Menschen habe er persönlich bei seinen rund 4000 Haustürbesuchen sowie in der offiziellen Vorstellungsrunde überzeugt. „Das war aber leider für viele Briefwähler zu spät.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das sah auch Marco Koll als Sprecher der Grünen so, die den SPD-Kandidaten unterstützt hatten. „Viele haben bereits per Briefwahl gewählt, als sie Schlichting noch gar nicht kannten.“ Diejenigen, die am Sonntag ihre Stimme abgegeben hätten, hätten klar Schlichting gewählt.

CDU-Fraktionsvorsitzender Axel Schreiner zeigte sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. „Ich habe Tim Brockmann immer als zuverlässigen und engagierten Kollegen erlebt.“ Er hoffe nun, dass Brockmann sein Netzwerk auf Landesebene für Preetz nutzen könne. Lag es an den parteiinternen Querelen mit der Absetzung der eigenen stellvertretenden Bürgermeisterin, dass am Sonntag weniger Wahlberechtigte für Brockmann stimmten? Er glaube nicht, dass dies eine Rolle gespielt haben könnte und Stimmen gekostet habe, so Schreiner.