Am 2. April wird ein neuer Bürgermeister für das Rathaus in Preetz gewählt. Die beiden Kandidaten Tim Brockmann und Daniel Schlichting stellten sich den Fragen des Ex-Bürgermeisters Wolfgang Schneider und des Publikums. Wie wollen sie Preetz für die Zukunft aufstellen?

Preetz. Die Menschen strömten in die Aula des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Preetz: Sie waren neugierig auf die beiden Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 2. April, die sich auf dem Podium neben Ex-Bürgermeister Wolfgang Schneider den Fragen stellten. In über zwei Stunden erläuterten Daniel Schlichting (SPD) und Tim Brockmann (CDU) ihre Ideen für die Zukunft der Stadt.