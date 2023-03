﻿Grüne unterstützen Bürgermeisterkandidaten Daniel Schlichting

Die Grünen in Preetz haben sich für die Bürgermeisterwahl festgelegt: Sie unterstützen den SPD-Kandidaten Daniel Schlichting, mit dem sie inhaltlich größere Übereinstimmungen sehen als mit dem CDU-Bewerber Tim Brockmann. Auch für die Kommunalwahl hat sich die Partei aufgestellt.

