﻿Tim Brockmann zieht als neuer Bürgermeister ins Rathaus Preetz ein

Preetz. Die Entscheidung war denkbar knapp: Tim Brockmann (CDU) zieht als neuer Verwaltungschef in das Rathaus in Preetz ein. Bei der Bürgermeisterwahl hängte der Landtagsabgeordnete seinen Mitbewerber Daniel Schlichting (SPD) mit 51,41 Prozent zu 48,59 Prozent der Stimmen ab. Entscheidend für Brockmanns Sieg waren die Briefwahlstimmen, die in beiden Briefwahlbezirken einen deutlichen Vorsprung für ihn brachten.

Von den gut 15 000 Wahlberechtigten gaben bei der Bürgermeisterwahl in Preetz am Sonntag gut 5700 ihre Stimme ab. Das entsprach einer Wahlbeteiligung von rund 38 Prozent. 2908 Menschen votierten für Brockmann, 2749 Menschen stimmten für Schlichting.

Die Bürgermeisterwahl in Preetz war notwendig geworden, weil Björn Demmin die Landratswahl im Kreis Plön gegen den CDU-Kandidaten Stefan Leyk gewonnen hatte. Im Mai wechselt Demmin ins Kreishaus Plön. Daraufhin hatten im Januar sowohl die CDU mit Tim Brockmann als auch die SPD mit Daniel Schlichting Kandidaten für die Nachfolge präsentiert.

Bürgermeister-Wahlkampf in Preetz mit viel Regen

Tim Brockmann und seine Frau Astrid hatten am Vormittag ihre Stimmen im Wahllokal in den Schulen am Hufenweg abgegeben. Er sei dankbar, dass der Wahlkampf vorbei sei, verriet Brockmann. „Es reicht jetzt auch – sechs Wochen sind ganz schön lang.“ Zumal es oft geregnet habe.

Bei der Landtagswahl gebe es vorher Umfragen, da könne man besser abschätzen, wo man selbst liege, erzählte der CDU-Landtagsabgeordnete. Diese Indikatoren habe man bei einer Bürgermeisterwahl wie in Preetz nicht. Er nehme eine positive Stimmung wahr, aber wie sich diese in Stimmen ausdrücke, könne er nicht abschätzen, sagte Brockmann vor Schließung der Wahllokale. „Ein bisschen aufgeregt bin ich schon.“

Daniel Schlichting, der als Lübecker nicht selbst wählen durfte, war am späten Nachmittag mit seinem Mann Luka per Zug angereist und hatte in Preetz noch einen Kaffee getrunken. Die Aufregung steige auch bei ihm, erzählte der 38-Jährige am Nachmittag. „Meine Grundstimmung ist vorsichtig optimistisch, weil die Rückmeldungen – gerade in der letzten Woche – sehr positiv waren.“

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger strömten am Sonntagabend gegen 18 Uhr in den Ratssaal Preetz, um die Auszählung auf dem großen Bildschirm mitzuerleben. Als das erste Ergebnis auf dem Monitor aufleuchtete, gab es Jubel in der SPD-Ecke. Daniel Schlichting lag bei der Bürgermeisterwahl in Preetz mit über 56 Prozent vorn und konnte danach auch weitere Wahlbezirke für sich gewinnen.

Doch das erste Briefwahlergebnis mit 61,23 Prozent für Brockmann ließ erahnen, dass das Rennen knapp werden würde. Auch den zweiten Briefwahlbezirk konnte Brockmann mit 64,47 holen. Das war die Entscheidung: Brockmann ist der neue Bürgermeister in Preetz.

Um kurz nach 19 Uhr verkündete Demmin das vorläufige Endergebnis. 159 Stimmen mehr hatte Brockmann auf seiner Seite stehen. „Am Ergebnis kann man sehen, dass es auf jede Stimme ankommt“, sagte der 45-Jährige erleichtert.