﻿Besuch bei Daniel Schlichting: So lebt der SPD-Kandidat privat

Zur Bürgermeisterwahl in Preetz tritt Daniel Schlichting für die SPD an. Bei einem Besuch in seinem Haus verrät er mehr aus seinem Privatleben: wie er die Freizeit verbringt, wann die Leidenschaft für die Verwaltung entbrannt ist und warum zwei Harry-Potter-Figuren um seine Beine streichen.

„Die Küche ist mein Revier“, sagt Daniel Schlichting. Der 38-Jährige tritt für die SPD in Preetz als Bürgermeisterkandidat an.

Preetz. Der Vordereingang des Reihenhauses im Lübecker Stadtteil Sankt Gertrud liegt an einer Hauptstraße. Da das Haus in einen Hang gebaut wurde, muss man eine Treppe zu Wohnzimmer und Küche hinaufsteigen. Dort öffnet sich der Blick auf den eingewachsenen Garten – eine ruhige Oase mitten in der Stadt, die Daniel Schlichting gerne zur Entspannung nutzt. Noch. Denn der 38-Jährige tritt am Sonntag, 2. April, zur Bürgermeisterwahl in Preetz an. Wenn er gewinnt, will er in die Schusterstadt ziehen.

Daniel Schlichting sitzt am Esstisch auf einer blauen Bank, über der ein großer Spiegel mit silberfarbenem Rahmen hängt. Auf der Fensterbank stehen Fotos, eine Kaminuhr und ein Katzenkalender. Auf dem Tisch blühen neben der Schale mit Lübecker Marzipan gelbe Narzissen.

Daniel Schlichting liebt Harry Potter und Disney-Filme

Dobby, einer der beiden Kater, springt zu ihm aufs Sofa, weil es für das Foto ein Leckerli gibt. Auch Kreacher streicht um die Beine. Benannt hat er sie nach Harry-Potter-Hauselfen. Die beiden Brüder leben seit sieben Jahren im Haus. „Es sind reine Wohnungskatzen, anders geht es nicht direkt an der Hauptstraße“, sagt er. Für die Katzen liegen Decken auf dem Sofa im Wohnzimmer. An den Wänden hängen Lübeck-Bilder.

Doch Schlichting ist nicht nur Harry-Potter-Fan, sondern liebt auch Disney-Filme. In einem Regal steht eine große Sammlung von DVDs und Blu-Rays. Zusammen mit seinem Mann Luka Schlichting fährt er einmal im Jahr zu „Disney in Concert“, wo zu Filmausschnitten auf einer riesigen Leinwand die Musik live gespielt wird. „Da kommen so viele Kindheitserinnerungen hoch“, sagt er und lacht.

Im Freudentaumel, als Deutschland 2014 Fußball-Weltmeister wurde, verliebten sie sich. Die standesamtliche Hochzeit wurde 2017 gefeiert, kurz nachdem die gleichgeschlechtliche Eheschließung möglich wurde. Die kirchliche Trauung folgte ein halbes Jahr später.

Schlichting wurde 1984 in Eutin geboren und ist in Scharbeutz aufgewachsen. Nach seiner Mittleren Reife begann er eine Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten. „Aber nach dem zweiten Praktikum habe ich gemerkt, dass es nicht der Beruf für das ganze Leben ist.“ Deshalb absolvierte er eine Lehre als Verwaltungsfachangestellter in Süsel.

Verwaltungsarbeit ist sein Traumjob

Als er 2005 seinen Abschluss machte, war es die Zeit des Stellenabbaus in den Verwaltungen. Er holte deshalb seine Fachhochschulreife nach und begann ein duales Studium an der Verwaltungsfachhochschule Altenholz und in der Verwaltung beim Kreis Herzogtum Lauenburg. Damit hatte er seinen Traumjob gefunden.

„Verwaltung ist so vielseitig“, schwärmt er. Mit der Verwaltungsarbeit gestalte man das Zusammenleben der Menschen. Das könne man auf ganz unterschiedlichen Gebieten: Wer gerne mit Zahlen zu tun hat, kann im Haushaltsbereich arbeiten, oder wer mit Menschen zu tun haben möchte, im sozialen Bereich. Das Leistungsspektrum biete so viele Möglichkeiten wie kaum ein anderer Beruf, meint er. „Und es ermöglicht einem, sich mit der Heimatgemeinde stark zu identifizieren, das ist etwas unglaublich Schönes.“

Als er seine Ausbildung abgeschlossen hatte und für ihn klar war, dass er länger in Ratzeburg arbeiten wird, zog er nach Lübeck. Von dort aus konnte er schnell Familie und Freunde in Scharbeutz, aber auch den Arbeitsort in Ratzeburg mit der Bahn erreichen. Von 2014 bis 2019 war er als Leiter der zentralen Beschaffungsstelle der Universität Lübeck beschäftigt, danach für eineinhalb Jahre als Kommunalprüfer am Landesrechnungshof. Zurzeit ist er Dozent an der Verwaltungsakademie in Bordesholm.

„Die Klausuren korrigiere ich im Sommer gerne auf der Terrasse“, verrät er. Dort entspannt er auch gerne mit einem Buch – wenn er denn mal Zeit hat. Denn das SPD-Mitglied engagiert sich ehrenamtlich, ist Landesvorsitzender der Komba-Gewerkschaft für Beamte und Beschäftigte der Kommunen und hat dadurch viele Abendtermine.

Die Küche ist sein Revier

Abschalten kann der Sohn eines Kochs auch beim Zubereiten der Mahlzeiten. „Die Küche ist mein Revier“, betont er schmunzelnd. Außerdem gehe er gern im benachbarten Stadtwald Lauerholz spazieren, um aus dem städtischen Trubel herauskommen. Er liebe die Nähe zu Wasser, Wald und Naherholungsgebiet – das alles gebe es auch in Preetz.

Vor der Bewerbung habe er mit seinem Mann besprochen, dass sie im Falle seiner Wahl nach Preetz umziehen werden. Im Bürgermeisteramt bewege man etwas für die Menschen vor Ort. „Als Bürgermeister identifiziere ich mich mit der Stadt – da kann ich nicht woanders wohnen.“