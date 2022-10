﻿Liveblog zur Bürgermeisterwahl Schönberg: Wer macht das Rennen?

Wer entscheidet am 30. Oktober 2022 die Bürgermeisterwahl in Schönberg für sich: der amtierende Bürgermeister Peter Kokocinski (Einzelbewerber) oder Grundschullehrerin Elke Muhs (CDU)? Von der Öffnung der Wahllokale bis zum Wahlergebnis halten wir Sie im Liveblog auf dem Laufenden.

Die Wahlberechtigten können – sofern sie nicht schon per Briefwahl gewählt haben – zwischen 8 und 18 Uhr ihre Stimme in einem der drei Wahllokale in der Grundschule in Schönberg, Schulweg 3, abgeben. Das Wahllokal 1 befindet sich in Raum 205, Wahllokal 2 in Raum 206 und Wahllokal 3 in Raum 207.