﻿Nach Peter Kokocinkis Sieg: Für Elke Muhs war es „erste und letzte Wahl“

Sieger der Bürgermeisterwahl 2022 in Schönberg ist Peter Kokocinski: Mit insgesamt 54,5 Prozent der Stimmen wurde der 50-Jährige am Sonntag als Bürgermeister bestätigt. Herausforderin Elke Muhs (CDU) kündigte bereits nach der Auszählung an, nicht wieder kandidieren zu wollen.

Schönberg. Die Menschen in Schönberg haben gewählt. Mit einer knappen Mehrheit von 54,5 Prozent der Stimmen aller Wahlberechtigten – das sind gerade mal 214 Stimmen – gewann der bisherige Amtsinhaber Peter Kokocinski am Sonntag die Wahl zum Bürgermeister. Für Herausforderin Elke Muhs soll es die erste und letzte Bürgermeisterwahl gewesen sein. Das verriet sie gleich nach ihrer Niederlage.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Wahlergebnis, weil es in diesem Wahlkampf nicht absehbar war, wie Stimmungen sich am Ende in Stimmen umsetzen“, erklärte Peter Kokocinski am Sonntagabend in der Grundschule an den Salzwiesen, wo die vorläufigen Auszählungsergebnisse auf einem Bildschirm in Echtzeit übertragen wurden.