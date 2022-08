﻿Bürgermeisterwahl Schönkirchen: Mario Mordhorst geht es wieder besser

Mario Mordhorst, Bürgermeisterkandidat von CDU und FDP, war am Tag der Podiumsdiskussion ins Krankenhaus gekommen. Wie es ihm geht und wie er seinen Wahlkampf fortsetzen möchte.

Schönkirchen. Mario Mordhorst, Bürgermeisterkandidat von CDU und FDP in Schönkirchen, ist nach eigenen Angaben gesundheitlich wieder auf dem Weg der Besserung. Am Mittwoch, 17. August, war er ins Krankenhaus gekommen und konnte deswegen abends nicht an der Podiumsdiskussion zur Wahl in Schönkirchen teilnehmen.

„Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt“, sagt Mario Mordhorst und lacht. Bei der Podiumsdiskussion sollten sich die Kandidaten den Bürgern und Bürgerinnen vorstellen und ihre Standpunkte vertreten. Moderiert wurde der Abend von Bürgervorsteher Ernst-Peter Schütt.