﻿Bürgermeisterwahl Schönkirchen: So sind die Standpunkte der Kandidaten

Knapp drei Wochen vor der Bürgermeisterwahl in Schönkirchen präsentierten sich die Kandidaten bei einer Podiumsdiskussion am Dorfteich. Bürgervorsteher Ernst-Peter Schütt moderierte die Veranstaltung. Das waren die Themen und Standpunkte.

Schönkirchen. „Junge Bühne Kalifornien“ steht auf dem Banner auf der Bühne. Doch es ist weder eine junge Bühne noch steht sie in Kalifornien. Vielmehr befindet sie sich in Schönkirchen, direkt am Dorfteich. Hier versuchen drei Männer im mittleren Alter, sich zu präsentieren. Ein vierter Mann moderiert die Veranstaltung.

In 17 Tagen ist in Schönkirchen Bürgermeisterwahl. Drei der vier Kandidaten und treffen auf der Bühne zum ersten Mal im Wahlkampf aufeinander: Martin Schmielau von der SPD, Stefan Lansberg von den Grünen und der aktuelle Bürgermeister Gerd Radisch. CDU- und FDP-Kandidat Mario Mordhorst konnte nicht kommen. Er war krank, teilte Moderator Ernst-Peter Schütt mit.