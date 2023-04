﻿Michael Meggle tritt ab: Grünen-Politiker erklärt Austritt und Abkehr von Parteipolitik

Michael Meggle (rechts) zieht positive Bilanz als Bürgervorsteher. Besonders das Gespräch und der Kontakt zu den Bürgern, wie hier mit Joachim Schuldt (links) verbucht er als Gewinn. Meggle will sich aber von der Politik verabschieden. Sein Engagement will er in Arbeitskreisen fortsetzen.

Laboe. Wenn die Bürgerinnen und Bürger am 14. Mai ihre Gemeindevertretung in Laboe wählen, finden sie den Namen Michael Meggle nicht mehr auf dem Stimmzettel. Denn der Grünen-Politiker hat seinen Austritt aus der Partei erklärt und kehrt der Parteipolitik den Rücken. Gleichwohl, so betonte der Laboer, bleibe er ehrenamtlich aktiv. „Es gibt viele Möglichkeiten, sich ohne parteipolitische Zwänge zu engagieren. Ich werde in Arbeitskreisen und ähnlichen Gremien mitarbeiten“, kündigte Meggle an.

Nach einer steilen Karriere folgt eine abrupte Abkehr. Michael Meggle war 2013 der erste ehrenamtliche Bürgermeister der Grünen im Kreis Plön. Dem folgte allerdings ein Rücktritt nach 70 Tagen, doch Meggle blieb der Gemeindepolitik treu, gewann weiter an Einfluss. 2018 wurde seine Partei in Laboe stärkste Kraft und mit Dienstantritt des hauptamtlichen Bürgermeisters Heiko Voß 2019 wurde er Bürgervorsteher und war Mitglied des Kreistages. Nun zieht er nach knapp vier Jahren die Reißleine.

Bürgerbeteiligung war immer „Herzensangelegenheit“

Ein Grund sei unter anderem, dass „mithilfe der Grünen die Bürgerbeteiligung eingeschränkt und den Fraktionsstatus erschwert“ werde, erklärte Meggle. (Hintergrund: Die Grünen stimmten im Kreistag zu, dass die Hürden für Bürgerbegehren höher gehängt und der Fraktionsstatus erst ab drei, statt bisher ab zwei Vertretern gilt.) Er habe sich bereits in der Debatte gegen seine Partei gestellt, denn die Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern sei ihm von Beginn seiner kommunalpolitischen Arbeit an eine Herzensangelegenheit gewesen, so Meggle weiter. Sein Abschneiden beim Aufstellen der Kreistagskandidaten (Meggle lag auf Platz 14) sei kein Grund für seinen Ausstieg. „Das ist eine demokratische Entscheidung, da hege ich keinen Groll“.

Künftig Engagement nur noch außerhalb der Kommunalpolitik

Meggle sprach sich auch dafür aus, die Kommunalpolitik insgesamt zu reformieren, die Einwohnerinnen und Einwohner stärker projektbezogen zu beteiligen, wie etwa in Arbeitskreisen oder Workshops. Dies sei in Laboe sehr erfolgreich praktiziert worden. „Als Erfolg meiner Arbeit als Bürgervorsteher verbuche ich die vielen persönlichen Kontakte und Gespräche mit den Menschen, das hat mich sehr gestärkt“, sagte Meggle rückblickend.

Als „Misserfolg“ verbuche Meggle die Ablehnung eines „Ältestenrates“, wo fraktionsübergreifend die ortsrelevanten Themen beraten werden. „Damit konnte ich mich nicht durchsetzen.“ Aber auch das Ringen um die Laboer Schwimmhalle verbucht Meggle als „Niederlage“.

Er wolle sich nun weiter engagieren, dabei aber andere Wege gehen. „Ich werde im Förderverein Schwimmhalle für den alten Standort kämpfen. Ich werde mich auch in Initiativen einbringen und mich der Kiel-Region als lokaler Akteur vor Ort anbieten“, kündigte Meggle an.

Meggle ist in Laboe nicht der einzige aktive Grünen-Aktivposten, der die Partei verlassen hat. Bereits Fraktionssprecher Martin Opp und Karin Opp-Löck sowie Maren Biewald waren ausgetreten, sind aber der neuen Wählergemeinschaft „Gemeinsam vor Ort“ (auf Kreisebene ehemals „Klar grün“) beigetreten und treten als Kandidaten bei der Kommunalwahl an.