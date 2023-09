„Für das Thema Schwimmhalle in Laboe fehlen belastbare Zahlen und Fakten“

Laboe. Der neue Bürgervorsteher in Laboe ist jung, Familienvater, politischer Neuling und Unternehmer: Sven Müller (35) hat sich als Mitglied der neuen Wählerinitiative Pro Laboe (WIP), die bei der Kommunalwahl im Mai auf Anhieb alle Direktmandate für sich gewann, in eines der wichtigsten Ehrenämter der Gemeinde wählen lassen. Im Gespräch mit den Kieler Nachrichten verrät er, wie er es schafft, Kommunalpolitik und Privatleben zu vereinen und was seine persönlichen Ziele für Laboe sind.

Als Bürgervorsteher einer oft streitlustigen Gemeinde haben Sie keine leichte Aufgabe übernommen.Warum machen Sie das?

Sven Müller: Sachbezogene, kontroverse Diskussionen sind meiner Erfahrung nach vom Grundsatz her nicht schlecht. Entscheidend ist, dass aus der Diskussion ein gemeinsamer Konsens hervorgeht und sich dieser in einer spürbaren Verbesserung der diskutierten Themen abzeichnet. Laboe hat in meinen Augen viel Potential und darf den Anschluss an den Zeitgeist nicht verlieren. Unsere Gemeinde ist Heimat, Naherholung und Urlaubsort in einem – diesem Spannungsdreieck sollten wir gerecht werden. Daran möchte ich aktiv mitwirken.

Bei Ihrer Wahl zum Bürgervorsteher haben Sie das Spannungsfeld in der Gemeindevertretung am eigenen Leib erfahren. Sie mussten drei Wahlgänge durchstehen. Wie haben Sie Ihren Einstieg persönlich erlebt?

Den Einstieg habe ich mir als Signalwirkung für die Gemeinde sicherlich konstruktiver gewünscht. Insbesondere unter Anbetracht des klaren Auftrags der souveränen Wähler. In einer Demokratie ist ein solches Vorgehen aber vollkommen legitim.

Hat es sie nicht persönlich berührt?

Von der emotionalen Seite her war es nicht schön. Aber ich würde die konstituierende Sitzung nicht als Maßstab nehmen, da viele Dinge aus der Vergangenheit mit hineingewirkt haben, welche nicht mit meiner Person verbunden sind. Ich bin all denen dankbar, die mir mit Ihrer Stimme im dritten Wahlgang das Vertrauen ausgesprochen haben.

Bürgervorsteher Sven Müller setzt in Laboe auf transparente Kommunikation und Einbindung der Bürgerinnen und Bürger

Wie wollen Sie der hohen Erwartungshaltung der Menschen in Laboe an die WIP als Bürgervorsteher gerecht werden?

Das Wahlergebnis war für uns eine besonders positive Überraschung, mit der in dieser Eindeutigkeit keiner gerechnet hat. Als Bürgervorsteher ist es für mich entscheidend – egal um welches Thema es geht – mit unseren Bürgerinnen und Bürgern im Dialog zu bleiben. So kann ich die verschiedenen Bedürfnisse und Interessen bestmöglich verstehen und berücksichtigen. Wichtig ist eine transparente Kommunikation und Einbindung der Bürgerinnen und Bürger.

Darüber hinaus gilt es aus meiner Sicht gemeinsam mit den Mitgliedern der anderen Fraktionen sachorientiert nach der besten Lösung für Laboe zu suchen. Denn es ist der eindeutige Wählerauftrag, dass die Menschen in Laboe eine Weiterentwicklung ihrer Gemeinde wünschen. Hier bedarf es einer ausgewogenen Moderation, wo ich mich gerne mit einbringen werde.

Was sind Ihre wichtigsten Ziele für Laboe?

Eine generationengerechte und transparente Politik ist für mich ein maßgebliches Ziel meiner politischen Bemühungen.

Was heißt das konkret?

Damit meine ich zum einen, dass wir die verschiedenen Interessen der unterschiedlichen Generationen im politischen Entscheidungsprozess ausgewogen berücksichtigen müssen, um die Lebensqualität für alle zu verbessern. Und zum anderen meine ich damit die finanzielle Situation von Laboe. Wir brauchen einen finanziellen Spielraum, um die verschiedenen Projekte aktuell und auch zukünftig anzugehen, und dürfen uns diesen nicht nur auf Kosten der nachfolgenden Generationen verschaffen. Hier gilt es, die Gewerbetreibenden stärker ins Boot zu holen. Eine solide Gewerbestruktur stärkt Laboe auf allen Ebenen.

Wie wollen Sie als Bürgervorsteher das Thema Schwimmhalle in Laboe vorantreiben?

Aus meiner Perspektive ist das Thema Schwimmhalle in den letzten Jahren stark emotionalisiert worden. Bislang fehlt eine aktuelle und belastbare Zahlen-, Daten- und Faktenbasis, die einem konkret definierten Anforderungsprofil, der aktuellen Zins- und Baupreisentwicklung und dem Thema Energieversorgung gerecht wird.

Mein Bestreben ist es, den Prozess mit einer sachorientierten Sichtweise fraktionsübergreifend und im Dialog mit der Verwaltung zielgerichtet zu unterstützen. Am Ende muss eine gemeinschaftliche, tragfähige Lösung herauskommen, welche für die Zukunft von Laboe Bestand hat.

Mit 35 Jahren sind Sie ein sehr junger Bürgervorsteher, zudem Familienvater und Unternehmer. Wie bekommen Sie diese Aufgaben alle unter einen Hut?

Das Ehrenamt ist vom Anspruch her nicht zu unterschätzen und bedarf gerade zu Beginn mehr Zeit zur Einarbeitung. Als Unternehmer kann ich mir die Zeit jedoch flexibler einteilen. Ohne den Rückhalt meiner Familie hätte ich mich dieser zusätzlichen Aufgabe nicht stellen können. Deswegen ist auch am Wochenende mindestens ein Tag vollständig für die Familie reserviert.Nadine Schättler

