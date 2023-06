﻿Ganz großes Theater: Dirk Reimers aus Preetz erhält Bundesverdienstkreuz

Preetz. „Haben Sie den Bundespräsidenten schon mal persönlich getroffen? Das ist schon ein Erlebnis, wenn man mit ihm sprechen kann.“ Dirk Reimers ist noch voller Emotionen, wenn er von dem Treffen erzählt. „Der ist ja so was von sympathisch.“ Dabei stand der Preetzer eigentlich selbst im Mittelpunkt: Er wurde von Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Die Erfolgsgeschichte begann vor 35 Jahren, als Dirk Reimers zusammen mit seiner Frau Barbara und der örtlichen Volkshochschule das Preetzer Papiertheatertreffen aus der Taufe hob. Damals gab es vorwiegend Sammler, gespielt wurde auf den Miniaturbühnen kaum noch. Und so wurde zunächst geunkt, dass diese Veranstaltung wohl schnell wieder einschläft.

Dirk Reimers sorgt für Renaissance des Papiertheaters in Preetz

Stattdessen setzte eine Renaissance des Papiertheaters ein. „Wir haben die Familie der Spieler immer weiter vergrößert, es sprach sich auch mithilfe des Internets herum“, erzählte der 79-Jährige schon vor zwei Jahren, als das Papiertheater von der Unesco zum immateriellen Kulturerbe erklärt wurde – woran das Ehepaar Reimers einen nicht unerheblichen Anteil hat.

Denn viele heutige Bühnen hätte es ohne sie und ihren Einsatz gar nicht gegeben. Und das Preetzer Papiertheatertreffen ist mittlerweile das weltweit größte internationale Festival seiner Art.

Auswahl der Papiertheater-Bühnen steht im Heimatmseum Preetz

„Dirk Reimers sammelt und restauriert kleine Schätze aus Papier und präsentiert seine Sammlung aus Papiertheater, Figuren und Kulissen in einer Dauerausstellung im Heimatmuseum Preetz, wo er auch Führungen anbietet“, heißt es in der Laudatio. Daneben sei er Kulissenbauer, Drehbuchschreiber und Schauspieler. Bis zu 18 Personen könnten in seinem Puppentheater die Vorführungen besuchen.

Außerdem sei er Initiator, Mitbegründer und bis 2021 Mitorganisator des internationalen Papiertheatertreffens in Preetz gewesen. „Es ist sein Verdienst, dass sich das Festival zum größten globalen Theatertreffen dieser Art entwickelt hat“, betonte Steinmeier.

Dirk Reimers aus Preetz (links) wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. © Quelle: Isabel von Weydenberg

Jährlich kämen Menschen aus den USA, Südafrika, Frankreich, England und Dänemark zusammen, um gemeinsam zu spielen. „Dadurch hat Dirk Reimers wesentlich zum Erhalt und zur Weiterentwicklung einer fast in Vergessenheit geratenen Kunstform beigetragen.“

Auch die Dr.-Johanna-Brandt-Gesellschaft in Preetz gratuliert zum Bundesverdienstkreuz und lobt das langjährige Engagement. „Mit dem Preetzer Papiertheater hat Dirk Reimers nicht nur eine jahrhundertealte Tradition wiederbelebt, sondern auch den internationalen Austausch in dieser Kulturszene gefördert.“ Er bewahre ein Erbe, das in Deutschland andernfalls weitgehend in Vergessenheit geraten wäre.

Auch eine Bühne von Picasso gehört zur Papiertheater-Sammlung

Im Dachgeschoss des Heimatmuseums in Preetz präsentieren Barbara und Dirk Reimers eine Auswahl ihrer Bühnen, die sie in all den Jahren gesammelt haben. Darunter ein ramponiertes Schreiber-Theater von 1890 mit einem Holzkoffer für die Kulissen, das die Hamburger Sturmflut überstanden hat. Ein ganz besonderes Stück ihrer Sammlung ist auch ein Bühnenbild-Entwurf von Pablo Picasso für eine Ballettaufführung von „Der Dreispitz“.

Barbara und Dirk Reimers teilen seit Jahrzehnten die Leidenschaft für die Miniaturbühnen. Eine Auswahl ihrer Sammlung präsentieren sie im Heimatmuseum Preetz. © Quelle: Silke Rönnau

Die Auszeichnung gelte nicht nur ihm, sagt Reimers bescheiden und verweist auf die Anfänge mit dem pädagogischen Leiter der Volkshochschule, Jürgen Schiedeck. „Das Papiertheater ist unter dem Dach der VHS so hochgekommen.“ Deshalb sei es ein merkwürdiges Gefühl: Einerseits freue er sich, dass er für etwas gewürdigt werde, was er jahrelang engagiert gemacht habe. „Und andererseits frage ich mich: Muss das sein?“

Das Bundesverdienstkreuz hat einen festen Platz im Hause Reimers gefunden. Dirk Reimers verrät: „Wir haben es im Bücherbord stehen.“

