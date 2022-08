﻿Bundesverdienstkreuz für Bernd Lensch: Schwentinentaler wird ausgezeichnet

Seit 15 Jahren organisiert er nun schon die Kieler Drachenboottage. Als Dank wird Bernd Lensch dafür nun mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Ministerpräsident Daniel Günther übergibt den Orden. Die Hintergründe.

Schwentinental. Seine Knie fingen an zu zittern, als er davon erfuhr. Der Schwentinentaler Bernd Lensch ist für sein ehrenamtliches Engagement und die Organisation der Kieler Drachenboottage mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Ministerpräsident Daniel Günther übergab ihm den Orden.

Seit 2006 organisiert der Schwentinentaler bereits die Drachenbootrennen in Kiel. Die Boote sind knapp 13 Meter lang und vorne mit einem Drachenkopf geschmückt. In jedem Boot sitzen 20 Paddler in bunten Kostümen. Einer von ihnen ist der Trommler, der den Takt zum Paddeln vorgibt.