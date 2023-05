﻿Der „Seekieker“ fährt wieder los – Das müssen Fahrgäste wissen

Plön. Der „Seekieker“ ist gerettet. Die private Buslinie rund um den Großen Plöner See startet am Sonnabend, 27. Mai, in die neue Saison. Möglich wurde das dank der Zuschüsse aus der Region.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Kreis Plön, die Stadt Plön, die Gemeinden Bösdorf, Bosau, Nehmten, Dersau und Ascheberg sowie die Energie- und Klimaschutz-Stiftung brachten zusammen 25 000 Euro auf. Ohne diese Unterstützung wäre der „Seekieker“ eingestellt worden.

Der Plöner Peter Knoke ließ 2021 erstmals den Bus die Seerunde drehen. Eine derartige Verbindung gab es bisher nicht. Die ersten beiden Jahren verliefen finanziell aber enttäuschend. Im ersten Jahr lösten 1887 Fahrgäste ein Ticket, im zweiten waren es 1257.

Das ist neu beim Seekieker in dieser Saison

Neu ist in dieser Saison eine längere Fahrzeit. Sie wird von 60 auf 80 Minuten verlängert. Knoke: „Wir wollen den Gästen einen höheren Fahrkomfort durch langsames Dahingleiten bieten.“ So entstehe eine Genießer-Tour rund um den Großen Plöner See.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu sehen gibt es den See, Wälder, schöne Dörfer, Höfe, eine Fischerei und ein Käsehof. Auf der Strecke liegen Einkehrmöglichkeiten.

Das gibt es zur Unterhaltung beim Seekieker

Knoke ließ auch die Audio-Guides erweitern. Zu den Themen „Natur“, „Land und Leute“ und „Kultur und Historie“ hören die Busfahrenden Wissenswertes, Überraschendes und Amüsantes über die Region. Die Texte werden wechselweise abgespielt.

Der „Seekieker“ fährt sonnabends und sonntags und an Feiertagen. Der Bus startet zweimal am Vormittag um 11 und 11.30 Uhr und zweimal am Nachmittag um 14 und 15.30 Uhr ab Bahnhof Plön. Zusteigen ist an allen 19 Haltestellen möglich. Nach dem Hop-on-Hop-off-Prinzip kann die Fahrt nach Belieben unterbrochen werden.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Ticket kostet elf Euro. Daneben gibt es Vergünstigungen zum Beispiel mit der Ostsee-Card. Karteninhaber erhalten einen Rabatt von vier Euro.

Eingesetzt wird ein klimatisierter Niederflurbus mit Rollstuhlplatz. Fahrräder werden auch mitgenommen unter der Bedingung, dass noch Platz im Bus ist.

KN