﻿Campingplatz-Erweiterung um 180 Plätze in Hohenfelde: Das sind die Pläne

Camping wird immer beliebter. Stellplätze sind aber knapp und begehrt. Ein Campingplatz in Hohenfelde (Kreis Plön) plant eine Erweiterung auch mit modernen Angeboten, die über den klassischen Platz für einen Wohnwagen hinausgehen. Die Pläne stoßen in der Nachbarschaft auf Kritik. Darum geht es.

Hohenfelde. Die Gemeinde Hohenfelde ist ein Ferienort, der von fünf Campingplätzen und Wochenendhaus-Siedlungen geprägt ist. Der Eigentümer des Campingplatzes Radeland, Jürgen Westphal, plant eine Erweiterung seiner Anlage um rund 180 Plätze. Nicht jedem gefällt das.

Bisher gibt es 122 Plätze für Dauercamper und 40 für Wohnmobile. „Bei der Zahl bin ich nicht rentabel. Ich brauche die Erweiterung“, begründet Westphal seine Pläne. 2016 kaufte er einen benachbarten Acker und nutzte ihn zuletzt extensiv als Wiese. Auf ihm soll der größte Teil der Erweiterung geschehen, aber auch auf dem bestehenden Campingplatz, der nur 200 Meter vom Ostseestrand entfernt ist.

Campingplatz Radeland: Von diesen Plätzen schwärmt der Eigentümer besonders

Die Pläne sehen 68 neue Wohnwagenplätze vor. Westphal schwärmt regelrecht von 40 Plätzen für Zelte und Bullis. Auf dieser Fläche lässt er eine kleine Streuobstwiese pflanzen. Campen unterm Apfelbaum. „Das wird ein von der Natur umgebener Platz.“

Weiter entstehen 33 neue Parkflächen für Wohnmobile, 24 Campinghäuser und zehn Ferienwohnungen, die im und am bestehenden Hauptgebäude – einem alten Bauernhaus – platziert sind.

Das sagt ein Naturschutz-Gutachten zur Camping-Erweiterung in Hohenfelde

Sorgen, dass die Plätze leer bleiben, hat Westphal nicht. „Campen liegt im langfristigen Trend und ist eine tolle Urlaubsform.“ In der Corona-Zeit hat die Nachfrage noch deutlich zugelegt.

Aus Sicht des Naturschutzes gibt es keine Bedenken gegen die Erweiterungspläne. Zu diesem Schluss kommt ein Gutachten. Westphal muss allerdings Ausgleichsflächen schaffen.

Kritik kommt von Anwohnern aus der benachbarten Wochenendhaus-Siedlung Malmsteg, die direkt an die Camping-Erweiterung angrenzt. Nur ein Knick trennt die Häuser zukünftig von den Campern. Die Aussicht auf neue Nachbarschaft sorgt für Unmut, auch wenn der Knick – so sehen es die Pläne vor – zu einem Grünstreifen vergrößert werden soll.

Anna Pauls bemängelt den „massiven Eingriff in Flora und Fauna“, weil die Wiese zum Beispiel nicht mehr für Wildgänse als Rastplatz zur Verfügung steht. Mit dem Bauvorhaben kämen Müll, Verdrängung der Tiere und Pflanzen, mehr Hunde und Flächenversieglung auf den Ortsteil zu, schreibt die Hamburgerin in ihrer Stellungnahme zu dem Projekt.

Davor hat eine Anwohnerin im Malmsteg besonders Angst

Anna Pauls weiter: „Auch ist es aktuell so, dass wir unsere Kinder bedenkenlos durchs Gebiet ziehen lassen können. Mit so vielen (fremden) Menschen wird das so nicht mehr möglich sein.“ Sie fürchtet um die „Wochenendhaus-Ruhe“ bei sich.

„Eine letzte Naturwiese wird kommerziell für ein Saisongeschäft vernichtet“, schreiben Ilona und Torsten Treff. Es gebe bereits vier Campingplätze im Ort. Die Infrastruktur in Hohenfelde sei auf 400 bis 500 zusätzliche Gäste nicht ausgelegt. Damit meinen sie vor allem die Kläranlage, die in der Vergangenheit Probleme bereitete. „Mit sanftem Tourismus hat das nichts zu tun.“

Furcht um den Naturstrand in Hohenfelde

„Wir Anwohner sind zutiefst besorgt, auch wegen der drohenden Luft- und Lichtverschmutzung“, meint die Hamburgerin Maria Grossmann. Der Hohenfelder Naturstrand werde „unter dem kommenden Ansturm von Urlaubern auf jeden Fall leiden.“

Seit 2021 diskutieren die Gemeindevertreter über die Erweiterung des Campingplatzes Radeland. Bürgermeisterin Gesa Fink möchte die Gemüter beruhigen. „Es ist noch nichts entschieden, noch nichts genehmigt. Die Planungen befinden sich ganz am Anfang.“

Bis zum 24. März könnten die Bürger eine Stellungnahme zum Bauvorhaben bei der Amtsverwaltung in Lütjenburg einreichen. Begründete Bedenken und Anregungen würden dann aufgenommen, so die Bürgermeisterin. Danach könnten die Bürger noch einmal zu den überarbeiteten Plänen ihre Meinung abgeben. Fink rechnet mit einer endgültigen Entscheidung, ob das Projekt umgesetzt wird, erst in ein oder zwei Jahren.