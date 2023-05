﻿Feuer im Carport: Flammen schlugen schon am Haus hoch

Geschichte pur

Seit 1807 gibt es den Friedhof in Plön an der Eutiner Straße. In Laufe seiner 216-jährigen Geschichte haben etliche Grabsteine ausgedient, die Gräber wurden aufgelöst. Einige der Denkmale wurden aber aufbewahrt. Sie sollen in Zukunft würdig präsentiert werden – in einem Grabstein-Museum.