﻿CB Mode in Schwentinental: „Rabatte nutzt mittlerweile fast jeder zweite Kunde“

Kerstin Preuß ist stellvertretende Filialleiterin bei CB Mode in Schwentinental. Im Interview erklärt sie, wie sich das Kaufverhalten der Menschen vor dem Hintergrund steigender Preise entwickelt.

Schwentinental. Das Wetter wird wärmer und die ersten Frauen holen ihre Kleider aus den Schränken. Auch bei CB Mode in Schwentinental hängen zahlreiche Kleider an den Ständern – bunt und auffällig sind die meisten von ihnen. Kerstin Preuß erklärt, was in diesem Jahr im Trend liegt, wie sich die Mode in den vergangenen Jahren verändert hat und wie sie selbst einkaufen geht.