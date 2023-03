﻿Nachwuchs gefunden: CDU in Probsteierhagen tritt zur Kommunalwahl an

Es sah düster aus mit dem Nachwuchs der CDU in Probsteierhagen. Doch dank persönlicher Ansprache fand sich eine rundum erneuerte und vor allem verjüngte Mannschaft mit Kandidaten für die Kommunalwahl.

Die CDU in Probsteierhagen hat nun doch eine Liste für die Kommunalwahl am 14. Mai zusammen gestellt. Sie treten unter anderem für eine aktive Dorfgemeinschaft an (von links): Heike Tews, Nilay Wegener, Florian Bargholz, Petra Puhar, Benjamin Klotz, Beater Stockhausen und Bernd Biermann.

Probsteierhagen. Zunächst sah es nicht so aus, als würde die CDU in Probsteierhagen sich mit ihren Kandidaten zur Kommunalwahl am 14. Mai stellen können. Doch mithilfe persönlicher Ansprache konnte der Ortsverband eine Liste aufstellen.

Mehr als 40 Jahre lang war die CDU in Probsteierhagen stärkste Kraft, stellte Jahrzehnte den Bürgermeister, doch es bröckelte bereits zur vergangenen Wahl. 2018 errang vor allem die Wählergemeinschaft die Gunst der Einwohnerinnen und Einwohner. Die SPD hatte sich bereits aus der Gemeindevertretung verabschiedet.

Damit wollten sich vor allem die „alten Hasen“ wie Rolf Timm nicht abfinden. Er ist mit 84 Jahren der dienstälteste Kommunalpolitiker im Ort. „Wir haben tüchtig geklappert, vor allem konnten wie auch bei den Bürgerinnen und Bürgern im Neubaugebiet überzeugen“, sagte auch Beate Stockhausen, Vorsitzende des Ortsvereins.

Gute Mischung aus Erfahrung und frischem Wind

Sie führt die Liste an, gefolgt von Petra Pluhar, die viel Erfahrung mitbringt. Neu dabei auf Platz drei Florian Bargholz, Unternehmer aus dem Neubaugebiet. Weiter folgen Benjamin Klotz, Nilay Wegener, Heike Tews, Bernd Biermann, Rolf Timm, Hartmut Frischbier und Ulrike Schneider.

„Eine aktive Dorfgemeinschaft und die Stärkung des Ehrenamts sind uns wichtig“, so Stockhausen. Schwerpunkt seien auch der Neubau des Feuerwehrgerätehauses, das vor allem eine finanzielle Herausforderung sein werde. Außerdem will die CDU die Wirtschaft im Ort stärken, so Stockhausen.