﻿Plön will ein Jugendcafé einrichten

Plön. Für Jugendliche habe die Stadt Plön nichts zu bieten. Dieser Vorwurf ist immer wieder zu hören. Die Stadtverwaltung möchte jetzt „Butter bei die Fische“ packen, wie es Bürgermeister Lars Winter formulierte, und ein Jugendcafé einrichten. Einen Treffpunkt für junge Menschen zwischen 13 und 21 Jahren, wo jeder willkommen ist, wo eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter immer ein offenes Ohr hat, wo man Freunde trifft, wo gechillt werden kann – und alles schön zentral in der Innenstadt.

So weit, so gut. Nur hat Plön kein Geld übrig. Und ein Jugendcafé würde eine Menge kosten. Grob geschätzt vielleicht 83 000 Euro für die Einrichtung. Aber jährlich auch noch einmal 130 000 Euro für die laufenden Betriebskosten wie Miete, Personalkosten und Bewirtschaftung. Vermutlich würde der Stadt diese Summe zusätzlich noch von den Fehlbetragszuweisungen abgezogen werden. Da zuckten die Kommunalpolitiker doch zusammen, auch wenn die Idee des Jugendcafés alle toll finden. Und so diskutierten die Mitglieder des Ausschusses für Gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus (GUT), wie man zu einer Lösung kommen könnte.

Jugendliche nehmen das Jugendzentrum kaum an

Plön hat ein Jugendzentrum. Es befindet sich im Gebäude der Offenen Ganztagsschule (OGTS) im Schiffsthal. Doch für die wenigsten Jugendlichen ist das auch wirklich ein Anlaufpunkt. Aber wohin sonst? Treffen an der Bushaltestelle? „Sie brauchen einen Ort, wo sie nicht weggeschickt werden, sondern wo sie wertgeschätzt werden“, formulierte es Jörg Jaudzim vom Team Jugend und Familie der Stadtverwaltung.

Im Sommer habe es dazu eine Online-Umfrage gegeben, 356 Jugendliche nahmen daran teil. 90 Prozent sind „total für ein Jugendcafé“, so Jaudzim. Auch der Kinder- und Jugendrat steht hinter der Idee. Und das Konzept sieht vor: ein Café mit kleinen Speisen und Getränken, aber ohne Konsumzwang, im Gegenteil: Man muss auch die eigene Cola mitbringen dürfen. WLAN ist wichtig, Chill-Ecken, eine kleine Bühne, vielleicht Platz für Ausstellungen von Jugendlichen, Gitarren an der Wand ... Das wünschen sich Plöns Jugendliche seit Jahren.

Vielleicht findet sich ein Träger fürs Jugendcafé?

Aber erst einmal müssten Räumlichkeiten gefunden werden. Gerne am Lübschen Tor oder in der Fußgängerzone. Bettina Hansen (SPD) meldete sich zu Wort. „Endlich! Wow! Brauchen wir!“ Aber angesichts der Haushaltslage? Ob vielleicht ein anderer Träger das übernehmen könne, fragte sie. Awo oder CJD vielleicht?

„Tolle Ideen“, sagte auch André Jagusch (CDU), aber: „Was können wir uns erlauben?“ Vor allem die Folgekosten seien ein Problem. Gerd Weber (Grüne) glaubt, dass es hier und da Abstriche geben könnte. Gabriele Killig (FDP) und Jens-Uwe Seligmann fragten, ob man an der OGTS/Jugendzentrum im Schiffsthal etwas anbieten könne. Dem widersprach Manfred Rose (SPD), selber Lehrer an der Gemeinschaftsschule, ebenfalls im Schiffsthal. „Wir brauchen einen Raum, der zentral liegt. Die Jugendlichen wollen sich nicht von der Lehrerschaft beobachtet fühlen ...“

Einstimmig votierten die Ausschussmitglieder schließlich dafür, dass die Verwaltung jetzt zunächst prüfen soll, ob Kooperationspartner zur Verfügung stehen, mit denen das Jugendcafé in Plön betrieben werden könnte. Und dann gibt es ja vielleicht auch noch Fördermittel? Und es bleibt auch immer noch die Frage, wo das Jugendcafé eingerichtet werden kann.