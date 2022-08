﻿Christian Krumbeck: Vom Streifenpolizisten zum Amtschef in Lütjenburg

Lütjenburg. Die vakante Stelle an der Spitze der Amtsverwaltung Lütjenburg ist schnell wieder besetzt. Christian Krumbeck (44), bisher Kämmerer im Amt, wird neuer Leitender Verwaltungsbeamter. Er schlägt damit die gleiche Berufslaufbahn seines Vaters Manfred Krumbeck ein. Der war zunächst auch Kämmerer und später lange Jahre Chef der Amtsverwaltung Selent-Schlesen.

Ursprünglich wollte Christian Krumbeck Polizist werden. Nach dem Abitur begann er seinen Polizeidienst in Hamburg. Sein Ziel: Diplomverwaltungswirt Fachbereich Polizei. Dazu gehörte aber auch der ganz normale Streifendienst in den Straßen der Hansestadt oder in den Reihen einer Hundertschaft. „Ich habe einiges als Polizist erlebt in der Zeit.“

Neuer Verwaltungschef in Lütjenburg: Krumbeck arbeitete auch im Landeskriminalamt

Es folgte ein Wechsel auf ein Revier in Kiel und danach der Sprung ins Innenministerium. Dort machte Krumbeck eine Fortbildung zum Diplomverwaltungswirt Fachbereich Allgemeine Verwaltung. Im Landeskriminalamt erstellte er Analysen für die Polizei, um ein Lagebild zu zeichnen. Welche und wie – das darf er bis heute nicht sagen. Geheimsache.

Nach sieben Jahren wünschte sich Krumbek eine Veränderung. „Mir fehlte der direkte Kontakt zu den Bürgern.“ Seine Aufgabe beim LKA war eine theoretische.

Neuer Amtschef in Lütjenburg: „Kommunalpolitik ist spannend“

Krumbeck kennt die Kommunalpolitik. 15 Jahre lang arbeitete er in der Gemeindevertretung seines Heimatortes Behrensdorf. „Das fand ich spannend.“ Der Wechsel in eine andere Verwaltung mit mehr Bürgerkontakten beschäftigte ihn.

2019 gab es für ihn eine Chance, sich beruflich noch einmal zu verändern. Im Am Selent-Schlesen wurde eine Stelle frei als Kämmerer. Zu seiner eigenen Überraschung bekam er sie.

Neu an der Amtsspitze in Lütjenburg: „Es ist schön dort zu arbeiten, wo man wohnt“

2022 bot sich noch eine weitere Gelegenheit. Der Kämmerer im Amt Lütjenburg ging in Pension. Krumbeck bewarb sich. „Das ist mein Heimat-Amt. Es ist schön dort zu arbeiten, wo man wohnt.“ Im Amt Selent-Schlesen hat er sich auch wohlgefühlt, aber die Stelle in Lütjenburg habe ihn deswegen angelockt. Am 1. April 2022 hat er sie bekommen.

Wie es der Zufall so will: Die Leitende Verwaltungsbeamtin Tina Knuth fand für ihre Familie angesichts horrender Immobilienpreise keine geeignetes Haus. Weil ihre Tochter eingeschult wurde, zog die Mutter die Notbremse und kündigte bei Amt. Krumbeck bewarb sich und bekam am vergangenen Montag auch diese Stelle. Ab 1. September ist er Chef von 50 Mitarbeitern.

Der Behrensdorfer ist Familienvater von drei Kindern im Alter von zehn, zwölf und 14 Jahren. Er war einst leidenschaftlicher Schlagzeuger in verschiedenen Bands, gab sein Hobby aber wegen der Kinder auf.

Für seine neue Aufgabe sieht er sich gut gerüstet. Als Kämmerer hatte er einen genauen Einblick in die Finanzen der Gemeinden. Letztlich gehe es immer um das Geld. „Es ist gut, wenn man sich da auskennt.“