﻿Katholische Kirche geht in Plön neue Wege

Plön. Die katholische Kirche in Plön geht neue Wege, und zwar recht unkonventionell. Von St. Antonius geht’s ins Restaurant Alte Schwimmhalle am Schloss. „Church goes Pub“ heißt die Aktion, mit der die Pfarrei St. Vicelin Kirche und Gesellschaft in Kontakt bringen will.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pastoralreferent Michael Veldboer weiß, dass es immer schwieriger wird, die Menschen zu erreichen und eine aktive Gemeinschaft aufzubauen – in einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft. Das Konzept „Church goes Pub“ könnte die Lösung sein.

„Es ist für Menschen, denen das Bett am Sonntagmorgen näher ist als irgendein Gottesdienstbesuch, denen Predigten oftmals zu theoretisch sind und denen Kirchenbänke häufig kalt und hart erscheinen“, erklärt Veldboer. Im Mittelpunkt der Abende steht ein Gast, der interessant, ehrlich und authentisch aus seinem/ihrem Leben erzählt. Neben der Geschichte des Gastes gibt es Unplugged-Musik von einer kleinen Band, von einem Künstler oder einer Künstlerin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In vielen Städten sei dieses Konzept bereits erfolgreich, da es eine niedrigschwellige Möglichkeit bietet, um Kirche und Gemeinschaft miteinander zu verbinden. In Norddeutschland gibt es „Church goes Pub“ allerdings noch nicht. „Durch die lockere Atmosphäre werden Hemmungen abgebaut, um über das Leben im Allgemeinen und über Glaubensfragen im Besonderen zu sprechen“, erklärt Veldboer. Mit einem Gottesdienstbesuch wird der Abend überhaupt nicht zu vergleichen sein. Und das Angebot richtet sich auch nicht nur an Katholiken.

Neue Kontakte sollen geknüpft werden

„Church goes Pub“ stellt eine wirkliche Alternative zu den traditionellen Kirchenangeboten dar und will Menschen erreichen, die sich sonst nicht für die Kirche interessieren. Es ist ein Ort, an dem man sich ausprobieren und neue Kontakte knüpfen kann. Kircheneintritte sind nicht das Ziel dieser Veranstaltung.

In Plön findet also die norddeutsche Premiere von „Church goes Pub“ statt. Weitere Orte in der Pfarrei St. Vicelin könnten folgen. Das erste Event findet am Donnerstag, 29. Juni, um 19 Uhr im Restaurant Alte Schwimmhalle am Schloss in Plön statt. Für die musikalische Gestaltung konnte die katholische Kirche das Ensemble „Meine Herren“ gewinnen.

Lesen Sie auch

Als prominenten Gast begrüßt die katholische Kirche den ehemaligen Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen. „Er hat sofort zugesagt, als ich angefragt habe“, so Veldboer. Carstensen wird aus seinem Leben erzählen. Wichtig ist dem Pastoralreferenten aber auch, mit allen Gästen ins Gespräch zu kommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diesen neuen Weg mit „Church goes Pub“ schlägt die katholische Kirche in Plön dieses Jahr auch noch einmal am 30. November ein.

KN