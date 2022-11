﻿Mürrischer Blick, schlurfender Gang: Herr Holm kommt nach Plön

Jeder Mensch ist eine mögliche Straftat. Das sagt Herr Holm (Dirk Bielefeldt), der Polizist aus Hamburg. Auf Einladung des Theaters Zeitgeist wird er in Plön für Ordnung sorgen – in der Aula am Schiffsthal.

Plön. Wer kennt ihn nicht, diesen uniformierten Bürgerschreck? Seit 30 Jahren steht er nun schon auf der Bühne, mit Tausenden Aufführungen und vielen Programmen. Herr Holm ist der unvergleichliche Polizist aus Hamburg, mit mürrischem Blick, schlurfendem Gang und Hornbrille – seine Markenzeichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Sonnabend, 26. November, kommt er auf Einladung des Plöner Theaters Zeitgeist in die Aula am Schiffsthal nach Plön. Ab 19.30 Uhr startet er sein Programm „Das Beste zum Schluss“. Herr Holm ist einer der letzten Aufrechten. Ein Polizeiobermeister, der noch Haltung wahrt, selbst wenn er am Boden liegt. Der auch denen noch Vorbild sein will, die schon über ihn lachen.

Der Comedian in Polizeiuniform will für Ruhe und Ordnung sorgen

Immer fest in seinem Glauben, dass nur Ruhe und Ordnung diese Welt vor Chaos und Willkür schützen können und unermüdlich in seinem Bemühen, die Menschen unseres Landes zu mündigen und gesetzestreuen Bürgern zu machen. Herr Holm spricht aus Erfahrung, wenn er sagt: Jeder Mensch ist eine mögliche Straftat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter der Polizeimütze steckt der Hamburger Schauspieler Dirk Bielefeldt. Kaum jemand, der nicht schon über ihn gelacht hat. In seiner Paraderolle „Herr Holm“ ist er einzigartig in der Welt der Komik. Auf der Bühne ist er ein Verführer und Magier. Er macht sein ganz eigenes Theater. Mit allem, was dazu gehört: Bühnenbild, Requisiten, Videos, Geräusche, Musik ... Eine furiose Mischung aus Schauspiel, Wortwitz, Slapstick und visueller Komik. Das macht ihm keiner nach.

Lesen Sie auch

Die provokant-liebenswürdige Art dieses skurrilen Typen ist Garant für einen höchst amüsanten Theaterabend. Herr Holm – das ist Unterhaltung made in Hamburg, das ist Volkstheater im besten Sinne. Zum Schluss präsentiert Herr Holm noch einmal ein paar herrliche Klassiker und ganz neue Ideen in einem überraschenden Zusammenhang. Getreu seinem Motto: Wir müssen das Pferd von innen einzäunen.

Eintrittskarten für die Plöner Vorstellung gibt es bei der Buchhandlung Schneider in der Lübecker Straße 18 in Plön, bei der Tourist Info Eutin am Markt oder online: www.theater-zeitgeist.de.