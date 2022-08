﻿Coole Ideen? Der Wandel-Coach in Rendswühren hilft bei der Realisierung

Haben Sie schon mal etwas von einem Wandel-Coach gehört? Auf Hof Viehbrook in Rendswühren ist dafür eine 20-Stunden-Stelle geschaffen worden. Bei diesem im Land bislang einmaligen und vor allem durch EU-Geld finanzierten Projekt sollen Ideen im ländlichen Bereich vorangetrieben werden.

Rendswühren/Wankendorf. Dem Kultur-, Bildungs- und Erlebniszentrum Hof Viehbrook ist eine neue 20-Stunden-Stelle für einen Wandel-Coach angegliedert worden. Das Projekt ist in Schleswig-Holstein einmalig. Finanziert wird die vorerst bis Oktober 2024 befristete Position vom Verein Wandel-Land Wankendorf und der Aktivregion Schwentine/Holsteinische Schweiz vor allem mit EU-Geld. Silke Roßmann, die seit 2008 ehrenamtliche Bürgermeisterin in Wankendorf ist, hat die Position übernommen.

„Es gibt kaum jemanden, der besser in der Region vernetzt ist, als Silke Roßmann“, betonte Gudrun Neuper, Vorsitzende des Vereins Wandel-Land Wankendorf. Das auf zweieinhalb Jahre angelegte Projekt kostet 122000 Euro. „96000 Euro trägt die EU, den Rest der Verein“, so Horst Weppler, Vorsitzender der Aktivregion. Und er fügte hinzu: „Mit der Stelleninhaberin konnten wir die aktivste Bürgermeisterin aus dem Bereich der Aktivregion für den Posten gewinnen.“ 48 Orte und Städte gehören in den Kreisen Plön und Ostholstein dazu.