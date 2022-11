Nicht alle Patienten in der Zahnarztpraxis Howe in Plön zeigen Verständnis, dass sie hier eine FFP2-Maske tragen müssen. Mitarbeiter wie Stefanie Marthiensen (links) und Daniela Howe erklären dann, dass das bundeseinheitliche Regelungen sind.

Seit Anfang Oktober gibt es bundes- und landesweit neue Regelungen zum Thema Corona und damit verbunden mit einer Maskenpflicht. In Arztpraxen, Krankenhäusern, in Bussen gilt sie, woanders wird das Tragen einer Maske empfohlen. Das führt aber auch schon mal zu Ärger – wie zum Beispiel in Plön.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket