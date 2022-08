﻿Darum gibt es so viel weißes Damwild in den Herden im Kreis Plön

Im Kreis Plön lebt so viel Damwild wie nirgends in Deutschland. Welche Rolle spielt die Tierart bei den vielen Wildunfällen auf der Straße? Müssten die Jäger Damwild schärfer bejagen? Was hat es auf sich mit den weißen Tieren in den Herden? Kreisjägermeister Jan-Wilhelm Hammerschmidt gibt Auskunft.

Kreis Plön. Kreisjägermeister Jan-Wilhelm Hammerschmidt ist ein Experte, wenn es um Fragen rund um das Damwild geht. Der Kreis Plön hat die höchste Dichte dieser Tierart bundesweit. Hammerschmidt erklärt, warum das so ist, und welche Rolle die weißen Tiere in den Herden spielen.

Frage: Warum lebt so viel Damwild im Kreis Plön?

Jan-Wilhelm Hammerschmidt: Die Landschaft im Kreis Plön wurde durch die Eiszeit geformt. Wir haben die Endmoränen. Das ist das Geröll, das die Gletscher in der Eiszeit hierher geschoben haben. Es ist ein idealer Lebensraum mit Buchen- und Eichenwäldern. Hinzu kommen ertragreiche Böden für die Landwirtschaft. Mais, Weizen und Raps sind im Überfluss vorhanden. Das Damwild hat hier ein spitzenmäßiges Nahrungsangebot.

Sie haben zwei Vorträge zum Thema Damwild gehalten. Fast 180 Jäger aus dem Kreis Plön waren dabei. Wo liegt der Grund für das große Interesse?

Die Jägerschaft im Kreis Plön hat eine starke Affinität zum Damwild, weil es unsere Hauptwildart ist und sehr sorgfältig bejagt werden muss. Bei der Bejagung geht es um den Erhalt von Strukturen im Geschlechterverhältnis und der Alterspyramide beim männlichen Damwild. Es ist doppelt so groß wie das Rehwild und richtet mehr Schaden an. Über diese Fragen erfahren die Jäger gerne mehr. In den vergangenen zehn Jahren habe ich 130 Vorträge in ganz Deutschland gehalten. Meine Vorträge und Präsentationen genießen allgemein große Wertschätzung. Die Jäger kennen mich. Sie nehmen meine Vorträge zur Weiterbildung immer gerne an.

In vielen Damwild-Herden im Kreis Plön laufen weiße Tiere mit. Sie sind eine Laune der Natur, aber keine Albinos. © Quelle: Beate König

Man sieht häufig in den Damwild-Herden weiße Tiere. Was hat es damit auf sich?

Das ist eine Laune der Natur. Beim Damwild gibt es drei Farbvarianten. Die normale ist die braune mit den weißen Punkten. Die zweite Variante ist die fast schwarze und die Dritte sind die Weißen. Etwa fünf Prozent des Damwilds sind weiße Tiere. Das sind keine Albinos. Für die Jäger hat die helle Färbung auch einen Vorteil. Man sieht das Wild in der Dämmerung viel besser.

Schonen Sie also die Weißen?

Es gibt einen Aberglauben in ganz Deutschland: Wer einen weißen Hirsch erlegt, muss danach sterben. Der Naturwissenschaftler sagt natürlich: Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber der Aberglaube ist da. Es gibt aber auch andere Jäger, die sagen, ich schieße alles weiße Damwild, weil das braune und das schwarze das Normale ist. Für die Bejagung von Damwild spielt das aber keine wesentliche Rolle.

Rund 40 Prozent aller Verkehrsunfälle im Kreis Plön sind Wildunfälle. Ist der Tierbestand zu hoch? Müssen die Jäger mehr schießen?

Die Frage wird immer wieder gestellt. Wir haben im Kreis Plön in den letzten zehn Jahren durchschnittlich 1500 Wildunfälle gehabt. Davon verursachte das Damwild etwa 20 Prozent. 40 bis 50 Prozent werden durch Rehwild verursacht, weil es sehr viel unvorsichtiger ist als Damwild. Die restlichen 30 Prozent sind auf Schwarzwild, Fuchs und Dachse zurückzuführen.

Die Anzahl der Pkw hat sich Schleswig-Holstein in den vergangenen 50 Jahren verdreifacht. Es wird zudem überall viel zu schnell gefahren. An der B 430 zwischen Plön und Lütjenburg stehen deswegen neue Verkehrsschilder. Ich habe von den dortigen Revierinhabern gehört, dass die Autofahrer aber – salopp gesagt – weiter wie die Henker fahren. Wer auf gerader Strecke mit 100 oder 120 Stundenkilometern fährt, hat keine Chance mehr zu bremsen oder dem Wild auszuweichen. Viele Autofahrer haben sich an die Warnschilder gewöhnt und nehmen die Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht mehr zu Kenntnis.

Es liegt also nicht an den hohen Wildbeständen. Wir haben in den vergangenen Jahren die Zahl der Abschüsse erhöht. Von 2019 bis 2021 haben wir 10.300 Stück Damwild zum Abschuss freigegeben. Tatsächlich sind 10.800 geschossen worden. Die Jäger haben ihre Hausaufgaben gemacht. Wir kommen da auch an eine Grenze. Die Jäger haben auch nicht die Möglichkeit, 24 Stunden auf die Jagd zu geben. Sie haben einen Beruf und ein Privatleben. Wenn man die Gangart verschärfen würde, kommen wir mit dem Tierschutzgesetz in Konflikt. Das gibt vor, dass man den Tieren keinen Stress, Leiden und Qualen zufügen darf.

Wie ist die Nachfrage nach Wildfleisch?

Die ist vom Grundsatz her sehr gut. In den beiden Corona-Jahren hat der Bedarf sogar zugenommen. Es ist ein sehr mageres Fleisch. Es ist sauber. Es ist sehr gesund. Wenn man direkt vom Jäger kaufen kann, ist es auch sehr günstig. In Märkten ist es natürlich teurer. Da schrecken die Menschen vor den Preisen zurück.

Was kostet Wildfleisch?

Beim Damwild liegen wir etwa bei drei Euro. Beim Rehwild liegt der Kilopreis etwa bei vier Euro, beim Schwarzwild zwei Euro – wenn man es direkt beim Jäger kauft.