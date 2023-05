﻿ Christina Haverkamp verteidigt an Giekauer Schule das Wort „Indianer“

Giekau. Christina Haverkamp kämpft seit 1989 für die Rechte der Yanomami, die im Amazonas-Gebiet in Brasilien und Venezuela leben. Sie brachte Geld für drei Krankenstationen und drei Schulen zusammen. Sie verdient es mit Vorträgen wie vor den Schülerinnen und Schülern der Schule Seekrug in der Gemeinde Giekau. Zwei Stunden lang entführte sie die Kinder in den Regenwald.

Was sie von dem Begriff „Indianer“ halte, fragte eine Lehrerin die 64-Jährige, die in Blumenthal bei Kiel wohnt. Haverkamp benutzt das Wort oft in ihrem Vortrag. Der Begriff „Indianer“ ist umstritten und wird heute oft durch „indigene Völker“ ersetzt. Haverkamp lehnt das ab.

Darum hält Haverkamp den Begriff „Indianer“ für korrekt

„Ich habe die Yanomamis selbst gefragt“, erklärt sie den großen und kleinen Zuhörern. Und die hätten nichts gegen die Bezeichnung „Indios“ gehabt, die südamerikanische Variante von „Indianer“. Sie empfanden das nicht als diskriminierend. Haverkamp kritisiert sogar den Wandel in der Sprache. Man entscheide wieder etwas über die Köpfe der Betroffenen hinweg.

Die frühere Pädagogin konfrontiert die Kinder mit der harten Realität, in der die Yanomami leben müssen. Illegale Goldsucher haben Krankheiten eingeschleppt, etwa Malaria oder Grippe. Sie schildert das Schicksal eines Babys, das daran gestorben ist.

Auch die ungewöhnlichen Sitten schildert sie den Erst- bis Viertklässlern. Die Yanomami verbrennen ihre Toten. Sie zermalen die Reste sie, fügen sie Bananenbrei zu und essen ihn auf. Haverkamp machte schon dabei mit: „Ich habe bestimmt zehn Yanomamis in mir.“ Gespannt folgen die Kleinen den Geschichten aus dem Amazonas. Erfahren von den Gefahren, die von giftigen Schlangen ausgehen, dem Kampf der Indianer für ihre Selbstständigkeit und den Erhalt des Regenwaldes. Haverkamp nutzt einen zwei Meter langen Pfeil, um auf Details auf ihren Fotografien zu zeigen.

Haverkamp sammelte für etwas, auf das man im ersten Moment nicht kommt: Sprechfunkgeräte für die verstreuten Indianer-Dörfer. Sie dienen zum Schutz vor Goldsuchern, die von der neuen Regierung in Brasilien zwar verbannt wurden, aber immer noch illegal unterwegs sein können. Über Sprechfunk, der mit Solarzellen betrieben wird, alarmieren die Yanomami im Falle des Falles die Behörden.

Die Giekauer Grundschüler revanchieren sich für den Vortrag in besonderer Weise. In einem Schreib- und Rechenwettbewerb müssen sie möglichst viele Wörter richtig schreiben und Mathematik-Aufgaben beantworten. Für jedes Wort oder die richtige Lösung geben Eltern, Großeltern und andere Sponsoren einen kleinen Betrag. Die Einnahmen wollen sie den Yanomami spenden, die sie mit Billigung von Christina Haverkamp auch guten Gewissens „Indianer“ nennen dürfen.

