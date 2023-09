Kreis Plön

Die Anzahl der Flüchtlinge, die in den Kreis Plön kommen, ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Dennoch fehlt es in den Kommunen an Wohnungen. Eine gute Nachricht: Die neue Unterkunft in Schönberg ist fast bezugsfertig.

