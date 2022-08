﻿Darum ist Merz Dental so wichtig für die Region Lütjenburg

Das Unternehmen Merz Dental feiert sein 70-jähriges Bestehen am Standort Lütjenburg. Das Kerngeschäft ist die Herstellung von künstlichen Zähnen. Warum das Unternehmen so wichtig für den Kreis Plön und die Stadt Lütjenburg ist.

Lütjenburg. Ein Unternehmen, das eine große Rolle im Weltmarkt spielt. Davon gibt es nicht viele im Kreis Plön. Merz Dental ist so eine Firma. Seit 70 Jahren werden am Standort Lütjenburg künstliche Zähne produziert. Zum Geburtstag kamen Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen und sein Amtsvorgänger Bernd Buchholz.

Die Stadt Lütjenburg nimmt jedes Jahr rund vier Millionen Euro an Gewerbesteuer ein. Auch wenn die Zahlen dem Datenschutz unterliegen, dürfte Merz Dentals Anteil daran sehr groß sein. Das freut die Stadt und auch den Kreis Plön, der anteilig etwas davon bekommt. Mit 160 Angestellten ist Merz Dental zudem einer der größten Arbeitgeber in der Region. Wie groß die Wertschätzung seitens der Stadt ist, kann man am Straßennamen ablesen. Der Weg zu Merz Dental heißt „Kieferweg“ und damit ist nicht die Baumart gemeint.

Merz Dental: Firmengründer verankert Standortgarantie im Kaufvertrag

Wieso ist ein international aufgestelltes Unternehmen wie Merz Dental ausgerechnet im kleinen Lütjenburg beheimatet? Im Juni 1952 gründete der Zahnarzt Eberhard Werchan die „Zahnfabrik“ in seiner Heimatstadt. Die schnell wachsende Produktion verkaufte er 1993 an Merz Dental. Werchan machte zur Bedingung: Der Standort Lütjenburg muss mindestens 25 Jahre lang unangetastet bleiben.

Die Frist ist längst abgelaufen. Auch als vor sieben Jahren der japanische Konzern Shofu Merz Dental übernahm, blieb es beim Standort Lütjenburg. Mehr noch. 2019 wurde auf dem 5000 Quadratmeter großen Gelände eine Halle für Produktion und Forschung eingeweiht. Der japanische Eigentümer legte damit ein Bekenntnis zu der Kleinstadt an der Hohwachter Bucht ab.

Lob für das gute Arbeitsklima bei Merz Dental

Lütjenburg stellvertretender Bürgermeister Thomas Hansen lobte das gute Arbeitsklima in dem Unternehmen. Wie kommt er darauf? Viele Mitarbeiter von Merz Dental sind seit Jahrzehnten dort beschäftigt und sehen keinen Grund, ihren Arbeitgeber zu wechseln.

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Madsen nannte Merz Dental einen „Bumerang-Arbeitgeber“. So heißen in den USA Unternehmen, zu denen besonders viele Mitarbeiter zurückkehren, weil die Arbeitsbedingungen stimmen. In Lütjenburg gehen sie erst gar nicht weg.

Aus Japan angereist waren die Konzernchefs von Shofu mit dem Firmenpräsidenten Noriyuki Negoto an der Spitze. Er lobte Firmengründer Eberhard Werchan, der sich niemals auf seinen Lorbeeren ausgeruht, sondern immer nach Innovationen Ausschau gehalten habe. Ein Anspruch, dem auch Shofu und Merz Dental nachkommen wollen. Der japanische Konzern setzt pro Jahr rund 200 Millionen Euro um.