﻿Darum liebt die scheidende Landrätin Stephanie Ladwig heute Orchideen

Auf der Entlassungsurkunde steht, dass die scheidende Plöner Landrätin Stephanie Ladwig in den Ruhestand versetzt wird. Stimmt nicht ganz. In einer Feierstunde verabschiedete der Kreistag die Verwaltungschefin, die zwölf Jahre an der Spitze im Kreishaus stand. So lief die Zeremonie ab.

Plön. Der erste Akt beim Wechsel an der Spitze der Plöner Kreisverwaltung ist vollzogen. Noch-Landrätin Stephanie Ladwig erhielt in einer Feierstunde am Donnerstagabend ihre Entlassungsurkunde, die zum 5. Mai wirksam wird.

Am 27. April wird ihr Nachfolger Björn Demmin vereidigt. Demmin kam ebenso zum feierlichen Akt wie Ladwigs Vorgänger Volkram Gebel samt Gattin Margrit.

Daher stammt die Vorliebe Ladwigs für Orchideen

In ihren Abschiedsworten räumte Ladwig mit einem Irrtum auf. Am ersten Tag im Landratsbüro 2012 erhielt sie als Begrüßungsgeschenk eine Orchidee, die auf der Fensterbank einen Platz fand. „Viele Besucher müssen geglaubt haben, dass ich eine große Orchideen-Liebhaberin bin.“

Das stimmte damals noch nicht. In der Folgezeit erhielt sie immer mehr Exemplare dieser Blumenart geschenkt. So viele, dass sie einige mit nach Hause nehmen musste. Heute ist sie fasziniert von Orchideen. „Ich kaufe sie mir sogar freiwillig.“

Bild mit Vorgänger und Nachfolger: Noch-Landrätin Stephanie Ladwig (li.) begrüßte Björn Demmin (2. v. li.), der ihr am 5. Mai ins Amt folgen wird. Zur Verabschiedung kamen auch Ex-Landrat Volkram Gebel und seine Frau Margrit. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Ladwig, die zwölf Jahre lang Landrätin im Kreis Plön war, gab dem Kreistag auch nachdenkliche Worte mit auf den Weg. Dass die Verwaltung kritisch betrachtet werde, sei völlig in Ordnung. „Es muss aber sachlich bleiben, und es darf keine Unterstellungen geben.“ Das zielte auf Teile der CDU-Fraktion, die sich immer wieder an der Verwaltungsführung von Ladwig gerieben haben.

Darauf nahm auch Holger Bajorat Bezug, der Vorsitzende des Gemeindetages im Kreis Plön. Er sprach über den Plöner Kreistag von einem „Haifischbecken“, in das sich Ladwig getraut habe. Er gab ihr einen Ratschlag: „Man muss auch ein Kapitel abschließen können. Locher, zack und beiseite packen.“

Die rund 100 Kreistagsabgeordneten und Gäste erheben sich nach der Abschiedsrede von Stephanie Ladwig als Landrätin. Linke neben ihr Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack, Ostholsteins Landrat Reinhard Sager und der Vorsitzende des Gemeindetages Holger Bajorat. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack lobte Ladwig für die Kreis-Finanzen, die sich in ihrer Zeit zum Positiven entwickelt hatten. „Sie hinterlässt ein gut bestelltes Feld bei den Finanzen.“ Diese Bemerkung sorgte für Irritationen bei einigen Kreistagsabgeordneten, die sich selbst durch ihre Beschlüsse für die gute Lage verantwortlich sehen. Die Innenministerin wünschte sich mehr Frauen wie Ladwig in wichtigen Positionen. „Da gibt es noch einen Optimierungsbedarf.“

Diese Bemerkung von Reinhard Sager sorgte für Irritationen

Reinhard Sager, Landrat aus dem Nachbarkreis Ostholstein und Präsident des Deutschen Landkreistages, lobte die gute Zusammenarbeit mit „Stephanie“. Bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit und bei der Stiftungsaufsicht gebe es Kooperationen.

Sager: „Man muss Kreise nicht zusammenlegen, sondern man kann auch kooperieren.“ Eine Bemerkung von ihm dürfte ein Stirnrunzeln ausgelöst haben: Sager lobte auch das Zusammenwirken im Naturparkverein Holsteinische Schweiz. Dabei war Sager die treibende Kraft, das Naturparkhaus von Plön nach Eutin zu holen. Ein Schachzug, der seinerzeit nicht gut ankam bei Ladwig und der Plöner Kreispolitik.

Die 56-jährige Ladwig trat auf eigenen Wunsch nicht noch einmal zur Wahl zur Landrätin an. Die Volljuristin wechselt am 1. Juni in den Vorstand der Hansewerk AG. Als Arbeitsdirektorin ist sie dort für das gesamte Personalwesen zuständig. Die Hansewerk AG und ihre Tochterfirmen liefern Strom, Gas, Fernwärme und Wasser.