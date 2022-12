﻿Darum stellt die Feuerwehr Behrensdorf ein 58 Jahre altes Gerät in Dienst

Die Freiwillige Feuerwehr Behrensdorf (Kreis Plön) stellt einen Oldtimer in Dienst. Die Wehr rüstet einen alten Anhänger aus, der eine Tragkraftspritze transportiert. Ein früher sehr verbreitetes Modell. Das Gefährt aus dem Jahr 1964 hat einen Spezialauftrag in dem Ferienort an der Ostsee.

Behrensdorf. Das älteste Feuerwehrfahrzeug des Kreises Plön rollt in der Gemeinde Behrensdorf. Die Wehr hat einen Tragkraftspritzen-Anhänger aus dem Jahr 1964 reaktiviert. Wehrführer Timm-Oliver Steffens treibt dabei nicht die Sehnsucht nach Nostalgie. Das Gefährt soll bei Überschwemmungen zum Einsatz kommen, die sich in Behrensdorf besonders häufig ereignen. Es ist als Verstärkung gedacht.

Der Orkan und der viele Regen im Februar sorgten im Norden an einem Wochenende für eine gefährliche Sonderlage. Bäume knickten um, Keller liefen voll Wasser, Bäche traten über die Ufer. Die Freiwillige Feuerwehr Behrensdorf musste an dem Sturmwochenende gleichzeitig zu drei Lenz-Einsätzen ausrücken. Das forderte Mannschaft und Gerät.

So kam der Anhänger-Oldie nach Behrensdorf

Das brachte die Feuerwehr aber auf die Idee, den Oldtimer aus dem Jahr 1964 wieder in Dienst zu stellen. Er kann die Reserve-Tragkraftspritze der Wehr und Schläuche aufnehmen. Dafür wurde er einst gebaut. Das reicht zum Lenzen.

Der Anhänger kam vor über 20 Jahren in den Besitz der Behrensdorfer. Der damalige Wehrführer Dieter Möller war auf der Suche nach einem ausrangierten „TS-A“, wie das Gerät im Feuerwehr-Jargon heißt. Es sollte ausrangiertes Material aufnehmen und damit Ordnung schaffen im Gerätehaus. Eine Art mobiles Lager.

Sein Sohn Rüdiger entdeckte damals einen Anhänger auf einem Bauernhof in Wakendorf im Kreis Segeberg. Der Landwirt nutzte ihn, um Schweine zu transportieren, und sollte bald auf den Schrott. Für eine Flasche Korn wechselte das Feuerwehrfahrzeug den Besitzer.

Frisch lackiert und aufgearbeitet stand das Schmuckstücke seitdem fast nur herum. Bei besonderen Festen wurde es ausgestellt nach dem Motto: Schaut mal, so funktionierte Feuerwehr früher. Timm-Oliver Steffens: „Das war ein Anschauungsobjekt.“ Eigentlich viel zu schade dafür, weil das Gerät tadellos in Schuss war.

Die antike Schrift auf dem neuen/alten Anhänger verrät es schon: Es ist ein Oldtimer am Start. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Dann kam der Februar-Sturm und die Lenz-Einsätze. Warum nicht alles Material nutzen, was wir besitzen? Das einzige, was den TS-A vom Original unterscheidet, ist eine moderne Anhängerkupplung. Die musste sein. Die alte Kupplung war für Trecker ausgelegt. Die zogen früher normalerweise den Anhänger. In Zeiten, in denen es noch keine richtigen Löschfahrzeuge für jede Wehr gab. Jetzt wird davor der Behrensdorfer Mannschaftstransporter angespannt.

Für Steffens ist der Anhänger eine wirkliche Verstärkung. Die Reserve-Tragkraftspritze arbeitet autark. Zusammen mit dem Hauptgerät auf dem Löschfahrzeug kann die Feuerwehr Behrensdorf gleichzeitig zwei Lenz-Einsätze abarbeiten. Mit 26 Aktiven verfügt Behrensdorf über genügend Personal.

Die Tragkraftspritze passt in den Anhänger. Sie ist für zukünftige Lenz-Einsätze in Behrensdorf gedacht. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Warum gibt es immer wieder Überschwemmungen im Ort? Steffens: „Teile der Gemeinde liegen auf Normalnull.“ Drückt der Wind die Ostsee gegen das Land, kann das Wasser aus den Gräben und der Kossau nicht mehr abfließen. Es staut sich. Die Feuerwehr muss ran.

Spöttisch nennen sich die Behrensdorfer auch „Wasserwehr“ wegen der vielen Lenzeinsätze. Steffens: „Mit Wasser können wir um.“ Und mit dem reaktivierten Oldtimer noch besser.

Steffens rechnet auch mit Widerspruch aus den Reihen der anderen Feuerwehren. Bei manchen gilt die Regel: Wir stellen nicht in Dienst, was bereits ausrangiert ist. Sie wird der Behrensdorfer Wehrführer auf das Beispiel Bayern verweisen: Dort gibt es vor allem bei kleineren Wehren noch jede Menge Tragkraftspritzen-Anhänger im offiziellen Feuerwehrdienst. „Das ist kein Relikt alter Zeit.“