﻿Darum wird der Plöner Haushalt so spät verabschiedet

Die Ratsversammlung Plön tagt am 17. August ab 19 Uhr in der Aula am Schiffsthal. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Haushalt für das Jahr 2022. In diesem Jahr konnte die Stadt nur gesetzlich oder vertraglich verpflichtende Ausgaben leisten. Investitionen mussten warten.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket