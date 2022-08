Die umstrittene Finanzierung des Bürgerbüros in Plön beschäftigt viele Menschen. Warum ließ Bürgermeister Lars Winter die Ratsversammlung nicht entscheiden? Wie ist die Disziplinarmaßnahme gegen ihn einzustufen? Wie oft rügt die Kommunalaufsicht Beamte im Kreis Plön? Ein Überblick über die Fakten.

Plön. Die Finanzierung des Bürgerbüros in Plön, das 2019 eröffnet wurde, schlägt erst jetzt hohe Wellen. Es wurde bekannt, dass Bürgermeister Lars Winter für sein Verhalten in diesem Zusammenhang eine Disziplinarverfügung der Kommunalaufsicht erhielt, eine Art Bestrafung. Wie ist sie einzuordnen? Wo lag der Fehler von Lars Winter? Was haben die Stadtwerke damit zu tun? Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist das Bürgerbüro in Plön?